LIVE／新北基隆本土雙位數確診　陳時中最新說明

生活中心／綜合報導

中央流行疫情指揮中心今日14:00記者會，由指揮官陳時中說明最新疫情。高雄昨日爆出化工廠群聚13例確診，今日則傳出新北科技廠10名移工染疫，基隆也有兩例確診，南北接連爆疫情。另外，1922平台最後一期中午預約截止，青少年追加劑與兒童基礎劑經專家會議拍板暫不施打，相關情況預期記者會中說明。

高雄化工廠爆發群聚，職場有11案，另有2案為同住家人，累積13人確診。當中案22451的家人為高三生，該校3/25至3/27預防性停課及自主健康管理。高雄昨日啟動前鎮、左營社區篩檢站，也協請醫療院所加強通報。高雄上午進一步公布，案案22451母子曾經參加喜宴，共有10桌，與兩人同桌的包括北部親友，衛生局將持續追蹤。

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而新北衛生局上午證實，樹林一家科技公司的越南籍移工昨日發燒就醫採檢，PCR陽性，同宿舍移工及同工作區域接觸者匡列採檢，已經採檢208人，目前又發現有9例陽性個案，總計10人確診。

基隆也傳出2例，是第一分局偵查隊小隊長陪朋友到診所就醫，因友人發燒喉嚨痛，緊急送往部立基隆醫院急診進行快篩後發現陽性，小隊長連帶被留下來進行檢測，同樣確診。

另外，1922平台最後一期中午預約截止，青少年追加劑與兒童基礎劑昨日經專家會議討論後決定暫不施打，以及我方購買200萬劑諾瓦瓦克斯疫苗(Novavax)，相關情況預期記者會中說明。