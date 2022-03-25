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遊客回來了！旗津「即起至8月底」周周有活動　加碼優惠一次看

▲搭乘渡輪到旗津的遊客比去年同期多了近6萬人次。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲搭乘渡輪到旗津的遊客比去年同期多了近6萬人次。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

高市府日前宣布挺旗津，將發行50元小面額的旗津券，活動不到2周，搭乘渡輪的遊客就比去年同期多了6萬人次，旗津大街重現久違人潮。觀光局安排從今日起開始到8月底，旗津周周有不同主題活動，呼籲遊客快把握機會，在4月5日前搭乘渡輪就能領100元旗津券。

▲▼高雄旗津商圈。（圖／高雄市觀光局提供）

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▲高雄旗津豪露營區週六定位爆滿。（圖／高雄市觀光局提供）

高雄市長陳其邁表示，市府先前發出振興旗津三箭「旗津券」、「津好住」、「團體旅遊」，成功帶動觀光人潮、提升旗津商家業績，加上觀光局舉辦多項活動、優化沙灘設施、夜間光環境、台灣燈會作品移展等持續展開，為旗津增添豐富有趣的面貌。

陳其邁說，接下來一直到8月底，周周有不同主題活動，擁有美麗海灘、熱情氛圍的旗津將會更加精彩熱鬧，趕快把握機會於4月5日前搭乘渡輪領旗津券，也歡迎全國旅客一起來Fun旗津，「就是要讓大家在旗津玩到不想回家！」

▲週日旗津沙灘超級電音Party熱歌勁曲強力放送。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲週日旗津沙灘超級電音Party熱歌勁曲強力放送。（圖／記者許宥孺翻攝）

觀光局長周玲妏指出，今(25日)晚上6點至8點「搖滾旗津Fun」活動，於旗津豐收廣場準時開唱，搶先在知名音樂祭大港開唱的前夕登場，「FOCUS樂團、孩子王、爵士好牌及Moment Of Silence 默嘶」等，將熱血與活力注入旗津。

而明日登場的「好台語好旗津」，由高雄出身的金曲歌王許富凱與金曲歌后黃妃，攜手歌手李子森及男子漢樂團一起用好歌喉挺旗津，帶給你最正港的台語魅力；27日則有Ani、Famous等國內外知名DJ在現場，放送流行、拉丁及節奏藍調音樂等迷人曲風。

▲▼高雄旗津商圈。（圖／高雄市觀光局提供）

▲▼旗津商圈人流回來了！在地商家祭出優惠。（圖／高雄市觀光局提供）

▲▼高雄旗津商圈。（圖／高雄市觀光局提供）

旗津商家也祭出持旗津券消費的加碼優惠，例如電動車租2小時送1小時，烤魷魚攤消費滿百送旗魚黑輪等優惠，而在旗津豪華露營區也推出「春季狂歡節」，只要於3至4月的每周六以及春假期間入住，就可以參加小丑氣球秀、啤酒暢飲、營火晚會、射箭比賽等多項趣味活動！旗津商圈陳昱宏理事長表示：「感受到政府的努力跟善意，對於旗津投入資源，生意馬上看的見成長，比疫情前恢復了5成以上」。

▲▼旗津衝浪。（圖／高雄市觀光局提供）

▲▼旗津海灘有衝浪、沙灘排球、沙灘足球吸引遊客體驗。（圖／高雄市觀光局提供）

▲旗津沙灘排球 。（圖／高雄市政府提供）

觀光局指出，在市府挺旗津、拼振興，以發放旗津券及《Fun旗津》挺旗津系列活動，帶動在地觀光復甦，並優化沙灘排球、足球、衝浪、風箏等運動場地，玩樂設備也歡迎民眾免費租借；還有殺光手機記憶體的旗津沙灘版「藍眼淚」、旗津波波草等人氣景點，並邀請「斯巴達障礙跑競賽」每週都在旗津沙灘舉辦訓練體驗營，為旗津帶動更多觀光人潮。

►旗津店家優惠資訊
1.新宇自行車-持旗津券消費100元，可抵用150元。
2.大碗公冰·甜品-旗津店
來店持旗津券消費滿百，即免費贈送紅茶乙杯/珍珠嫩仙草乙碗（二選一）。
3.旗津珍珠飛魚卵香腸
持旗津消費券消費滿百，送杏鮑菇香腸（價值$40/根）或麻辣杏鮑菇香腸（低脂健康更美味）二選一
4.皮勒揪手作皮件
持旗津券消費，送真皮三角形鑰匙圈（市價300）
5.樂騎腳踏車出租行
持旗津券消費，電動車租兩小時送一小時
6.鴨角活海產店：
使用旗津券消費，滿600元即贈送季節蔬菜一盤（店家決定蔬菜種類），旗津券只需使用一張即可
7.胖ㄚ香碳烤魷魚店：
持旗津券消費100者，贈送一隻旗魚黑輪（原價20元）
8.有間冰舖旗津店：
持旗津券消費100元可折抵120元！
（不能使用line pay，需消費超過120元才享有折抵）
9.孫大衛燒烤：使用旗津券消費，購買泰奶免費加椰果或仙草（二擇一）
使用旗津券購買烤魷魚滿百送烤黑輪一支。

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