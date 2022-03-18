肉包名店小開欠罰單60萬被拘提　父拒被啃老...連說3次「我沒錢」

記者黃哲民／台北報導

新北市永和一家知名鮮肉包店的朱姓小開，因無照開車、拒做酒測等違規，積欠罰單共約60萬元，被移送行政執行署新北分署強制執行，經多次通知仍不出面處理，被拘提到案後，朱父鐵了心拒絕再幫兒子擦屁股，朱男允諾分期付款卻失聯跳票，再被通知到案才聲稱願兼差包水餃賺錢，有信心繳清，新北分署同意他仍分60期付款，若再爽約，不排除聲請法院裁定管收。

▲新北一家鮮肉包名店朱姓小開（左）欠交通罰單近60萬元不理，被行政執行署新北分署持法院核發的拘票拘提。（圖／行政執行署新北分署提供）

現年不到30歲的朱男體型壯碩，平常在父親開的鮮肉包店工作，他在2019年12月間，兩度凌晨無照開車遇到警員攔檢，都拒絕做酒測，無照開車共被裁罰2萬1000元，拒做酒測另被裁罰18萬元與36萬元，朱男還有開車沒禮讓行人、蛇行、闖紅燈等多項違規，累計罰單共59萬3900元。

朱男通通沒繳，去年（2021年）6月起陸續被移送新北分署強制執行，他名下無存款也無房無車，多次被新北分署通知也不出面處理，新北分署查明他曾犯刑案繳清易科罰金9萬餘元，應有能力還錢，今年1月底持法院核發的拘票，會同警員到朱家拘提朱男帶回做筆錄。

▲新北一家鮮肉包名店朱姓小開欠交通罰單近60萬元不理，被行政執行署新北分署持法院核發的拘票拘提。（圖／行政執行署新北分署提供）

《行政執行法》第17條規定義務人經合法通知，無正當理由不到場，可聲請法院裁定拘提，拘提到案訊問後，若認為義務人有能力還錢卻故意不還錢，或有隱匿財產、逃亡之虞，還可聲請法院裁定管收，一次最多3個月，可延長一次3個月。

朱男聲稱怕被查獲無照駕駛才拒做酒測，絕沒酒駕或吸毒，當時他開父親的車，已經賣掉，刑案的易科罰金也是父親代繳，他在父親的鮮肉包店工作月薪28K，可分期付款每期繳納2萬元，但身上一時沒錢。

新北分署聯繫朱父探詢代繳意願，朱父怒稱兒子另在外欠債，被人上門催討還砸店，新北分署勸說再給兒子一次機會，朱父鐵了心拒幫兒子擦屁股，再三強調「我沒錢」就掛電話。

朱男信誓旦旦能如期繳款，新北分署同意他分60期償還，頭期款展延到上個月（2月）再付，朱男卻逾期沒繳還失聯將近一個月，直到新北分署發函催促，日前才出面宣稱出車禍掉了手機，他準備到外面兼差包水餃，每月可多賺一萬多元，請求繼續分期付款。

至於應付的頭期款，朱男說，要賠償車禍對造4萬元，所以只能先付5000元，新北分署姑且相信朱男有誠意還款，仍准他分期，但要求他本月28日須補足所欠頭期款1.5萬元，其餘從下月（4月）開始分期，若又爽約，不排除聲請法院裁定管收。