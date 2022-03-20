國道坐副駕挨罰…妹子看照片崩潰「只是抓癢」　過來人嘆：申訴沒用

▲女網友把手伸到背後抓癢，被警方依未依規定繫安全帶開罰。（圖／翻攝自Dcard）



圖文／CTWANT

「坐車連背癢想抓都這麼難嗎？」一名女網友抱怨，自己收到日前收到男友傳的照片，得知她被開了一張未依規定繫安全帶的罰單，當下感到相當納悶，因為她上車第一件事就是繫安全帶，後來才想起當時因背後癢，她便拉下安全帶抓癢，不料卻剛好被拍下，讓她相當傻眼，認為執法過當，決定透過網路申訴。

原PO日前在網路論壇Dcard發文 ，「今天男朋友傳了一張照片給我，跟我說被開了一張未依規定繫安全帶。我想說奇怪，上車第一件事情就是繫安全帶，怎麼會被開未依規定繫安全帶，看照片突然覺得誇張。我只是背很癢，抓一下就放回來了，打電話去開罰單位詢問。他們回答：因為安全帶繫在腋下」。

女網友直言，「我就想問坐車連背癢想抓都這麼難嗎？如果說從前面繞安全帶過去抓癢，對我來說蠻困難的，因為會抓不到，本人不多不少，全身加起來只有150.8公分，平常安全帶繫著，已經在脖子位子靠近下巴了，從前面繞過去抓癢，我可能會先勒死。已經網路申訴了，也不知道能不能撤銷」。

貼文引發討論，不少網友留言「太扯了，坐等更新，希望能撤銷」、「我之前也被開過一模一樣的罰單！也就那一個瞬間剛好在抓癢而已，網路申訴被駁回」、「這年頭連抓癢都不行了是不是」、「如果申訴失敗建議直接打行政訴訟，不過成功的機率很渺茫，之前判決結果認定這樣繫不合法的，理由被法院駁回」。

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