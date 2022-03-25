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全台又要下雨了！　一張圖掌握「周末降雨時間」

記者趙蔡州／綜合報導

今天（25日）各地天氣回暖，各地高溫皆達25°C以上，不過好天氣僅維持2天，明天（26日）開始鋒面逐漸接近，明天晚間至周日（27日）鋒面通過及東北季風增強，全台各地皆會下起陣雨或雷雨，中部以北及東北部地區天氣轉涼，入夜後低溫約18至21度，其他地區低溫約22至24度。

中央氣象局預報員陳伊秀表示，明天（26日）將有鋒面接近，台灣位處鋒面的前端，白天僅中部以北地區有局部短暫陣雨或雷雨，直到入夜後鋒面通過及東北季風增強，降雨範圍擴展至全台，且雨勢會持續至周日（27日）整天，西半部地區有局部大雨發生機率。

▲▼周日雨勢。（圖／中央氣象局）

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▲周末（26日、27日）天氣變化概況。（圖／中央氣象局）

溫度部分，明天白天未下雨前溫度較高，各地高溫為29到30度，嘉義以南、台東32到33度，傍晚鋒面通過及東北季風增強，中部以北及東北部天氣轉涼，入夜後低溫約18至21度，其他低溫約22至24度，周日則整日溫度涼冷，白天中部以北、宜蘭、東北部19到22度，台南以南26到28度，花東22到24度。

陳伊秀指出，周日鋒面通過及東北季風增強後，下周一（28）華南雲雨區也會東移，使降雨變得更為全面且持續，整體溫度也持續涼冷，下周二（29日）雖仍受華南雲雨區影響，但稍微有降雨空檔，降雨範圍縮小，中部以北、東半部有局部短暫雨，南部山區有零星雨，南部平地可見陽光。

▲▼大陸冷氣團夾帶大量水氣南下，全台各地低溫多雨，路上行人無不撐起雨傘穿上厚重外套。（圖／記者湯興漢攝）

▲明天晚間至周日全台各地皆會下起陣雨或雷雨。（圖／記者湯興漢攝）

下周三（30日）降雨情形與周二類似，不過降雨量值更少，南部多雲到晴，下午另一波鋒面靠近，天氣再趨不穩。下周四、五（31日、4月1日）東北季風再增強，不過空氣較乾，周四、五到清明連假前幾天都是乾冷天氣，只有迎風面的北部、東半部有局部降雨。

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