清明連假好康！12歲以下兒童免費遊國家森林遊樂區

▲12歲以下兒童，清明連假可免費到太平山在內的13個國家森林遊樂區遊玩。（圖／羅東林管處提供）

記者許敏溶／台北報導

清明連假即將到來，農委會林務局今天（25日）放送好康，指從4月2日至5日的兒童節併同清明連假期間，12歲以下兒童可免費進入林務局轄管的13處國家森林遊樂區，包括太平山、阿里山、墾丁等，搭乘烏來台車與太平山蹦蹦車同樣免費，歡迎民眾闔家前往森林遊樂區，吸收滿滿負離子芬多精。

4月2日到5日是為期四天的兒童節併同清明連假，不少民眾可能計畫出遊，林務也在今天宣布，四天的清明連假，林務局轄管的13處國家森林遊樂區包括太平山、內洞、滿月圓、東眼山、大雪山、八仙山、奧萬大、阿里山、墾丁、雙流、知本、池南、富源等，12歲以下兒童可免費進入，搭乘烏來台車與太平山蹦蹦車同樣免費，其餘仍要收費。

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此外，林務局在繽紛多彩的春日時節，特別依據星座幸運色，整理一些國家森林遊樂區內可看見的開花植物，讓大家走入森林時，可以細細探尋自身星座的幸運花朵，也為與家人親友同遊時創造更多的趣味與話題，為旅途創造更美好的回憶。

林務局舉例，火象星座對生活充滿熱情、自信與行動力，今年幸運色為活潑充滿能量的紅色，東方肉穗野牡丹擁有紫紅色的花朵，花期約在4月至10月，花語是如豔陽般熱力四射，牡羊、射手與獅子座的朋友，在太平山、內洞、東眼山、觀霧、大雪山、阿里山與雙流國家森林遊樂區都可見到。

▼12歲以下兒童在清明連假可免費遊國家森林遊樂區，圖為東方肉穗野牡丹。（圖／林務局提供）

▲12歲以下兒童在清明連假可免費遊國家森林遊樂區，圖為華八仙。（圖／林務局提供）

另外土象星座內斂低調且做事穩重，2022年幸運色為低調柔美的白色，林務局表示，「華八仙」純白似雪的花朵，點綴在山間小徑的兩旁，沉靜且柔美，花語是低調、美滿的愛情，花期約在4月至5月，魔羯、處女與金牛座的朋友們，不妨去內洞、滿月圓、東眼山、大雪山、八仙山與雙流國家森林遊樂區，找尋屬於自己的幸福。