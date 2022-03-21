台鐵是否漲價？王國材：先做到安全準點再談

▲王國材表示安全、營運是台鐵改革的重點。（圖／台鐵提供）



文／中央社

外界關注台鐵票價是否調漲，交通部長王國材今天表示，目前正在進行台鐵的改革，在安全、準點沒做到前調漲票價，民眾無法接受，一定要讓民眾有感後再來談票價。

政府推動台鐵改革，希望2024年1月完成國營的台鐵公司掛牌，行政院版本的台鐵公司化草案已送到立法院，台鐵工會也有對照版本，將由立法委員協助提出，而工會也計畫23日到立法院陳情。

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立法院交通委員會今天審查攸關強化鐵路安全監理、提升行車安全的鐵路法部分條文修正草案，王國材會前接受媒體聯訪時表示，他都有注意看工會的訴求，但其中有部分或許是工會沒有非常了解現在狀況，立法院24日將召開「台灣鐵路管理局體制改革」公聽會，將會加以說明。

對於工會認為安全改革、軍公教調薪未納入公司化草案，王國材表示，他要特別強調，安全改革是現在進行式，且現行國營公司都按照公務人員調薪方案，不需要特別在草案中記載。

另外，王國材指出，工會擔心宿舍會被收回，但因為現在都是職務宿舍，屬於營運的一部分，不可能會收回。

針對台鐵票價是否會漲的議題，王國材表示，現在還沒有調漲的打算，目前正在進行台鐵的改革，其中安全、營運是改革的重點，在安全、準點還沒做到前若調漲票價，民眾可能無法接受，但也不代表未來不會漲，會在適當時間反映，一定要讓民眾有感後再來談票價。