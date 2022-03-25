　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

超商咖啡變更好喝了！全新配方升級　限時「全品項第2杯7折」爽喝

▲▼萊爾富咖啡。（圖／萊爾富提供）

▲萊爾富咖啡全品項即日起至4/5可享第2杯7折。（圖／萊爾富提供，下同）

記者周姈姈／綜合報導

你今天喝咖啡了嗎？就有超商將咖啡配方全面升級，讓咖啡喝起來更香、尾韻還會回甘，而為慶祝超商咖啡變得更好喝了，該超商也宣布，即日起至4/5連續12天，門市咖啡全品項可享「第2杯7折」優惠，趕快把握便宜喝一波。

根據萊爾富內部資料統計，萊爾富去年（2021）整體Hi Café營收創下16億佳績，約賣出5200萬杯的咖啡。看準民眾愛喝咖啡，萊爾富宣布，Hi Café與伯朗咖啡共同攜手2014年世界杯測冠軍劉邦禹，不僅升級咖啡豆配方、更換新配方綜合豆，同時也針對不同產區間的咖啡豆特性重新調整使用比例，強化Hi Café醇厚的咖啡香氣與尾韻回甘，讓整體咖啡口感更加溫潤。

▲▼萊爾富咖啡升級。（圖／萊爾富提供）

▲萊爾富與伯朗咖啡攜手2014年世界杯測冠軍劉邦禹，重新調整咖啡豆比例，讓整體咖啡變得更好喝。

為慶祝萊爾富Hi Café推出嚴選全新配方，即日起至4/5，Hi Café咖啡全品項「第2杯7折」（不含茶飲、冰沙、奶茶類），民眾最愛喝的美式、拿鐵、卡布奇諾等通通可享優惠。

▲▼OK CAFÉ莊園拿鐵，OK mart咖啡。（圖／記者蕭筠攝）

▲OK mart莊園拿鐵去年才升級。（圖／記者蕭筠攝）

OK mart也推出限時咖啡優惠，今（25）日凡至全門市即可享「大杯莊園級美式、拿鐵同品項買2送2」限定優惠；事實上，OK mart去年底才把「莊園拿鐵」升級，特意將「巴西莊園級伊帕內瑪莊園日曬豆」改為「巴西伊帕內瑪高規格莊園精品豆」，還加進瓜地馬拉、哥倫比亞、印度等產區咖啡豆結合牛奶，打造豐富口感，就是要讓消費者用銅板價就能喝到高品質咖啡。

►「漢方基底」！讓毛孩們吃得更健康

ET快訊
邱晨病逝「喚醒1悲劇」！　他殺了慣老闆一家...成台灣最年輕
蔡英文接見中信兄弟　賴清德CUE餅總：別再讓我尷尬
快訊／童仲彥遲到5.5小時　終於現身入獄
快訊／承德路連環追撞！　警車也遭殃
快訊／全家發票中獎名單出爐！　7間分店有獎
《玩很大》班底再擴編！　3生力軍名單曝光
快訊／基隆4人確診　足跡3間卡拉OK、幼兒園、多間小吃店
16年撐不住　新竹知名飯店熄燈
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

快訊／只花80元就中200萬！　全家發票中獎名單出爐了

自然原木風打造機能北歐宅　系統櫃化身最強美型裝飾

快訊／萊爾富開出千萬發票！花不到百元就中獎

7-11「神級糖葫蘆」一上架秒搶光！靠「這招」免衝門市就能買到

今天快衝買！超商周末限定連3天「拿鐵買1送1」

用品質鞏固消費者　Uber Eats 商家合作夥伴層層把關讓消費者更安心

風靡減重界醫師研發減重茶　一天一包就能瘦

乾拌麵新強敵！整包茅台酒直接加太狂了　台酒又來刷新拌麵三觀

超商咖啡變更好喝了！全新配方升級　限時「全品項第2杯7折」爽喝

HMT你好明天走入南投信義　小布點基地串聯多元資源支持原鄉教育

林心如邀林志穎《華燈》「牛郎店上班」　他脫口「Sugar寶寶是什麼」被抓包沒看劇XD

斯亞控遭《大熱門》霸凌「撞臉當遊戲」　澄清和小A辣關係好…直喊：我就是我！

法國人猜台灣生活小物用處　奶奶們見按摩器全都想歪XD

杜汶澤鴨血盲吃隱藏攝影機　才打完85分...本尊就在後面！

一路順風！兄弟兵役抽籤　中獎「海軍陸戰隊」友笑翻

鬼切阿婆黃燈切待轉區又轉彎　短褲妹秒反應！網讚迴避點滿

侯佩岑捲風波自嘲「我有招黑體質」　談李靚蕾離婚：希望他們能好好的

連千毅被爆「3台超跑都租的」怒了　PO截圖公開收入：不得不佩服我

強震狂晃！汪躲角落趴棉被　媽心疼：好想衝回家抱抱妳

騎士遭闖紅燈廂型車猛撞亡　大夜便當來不及吃灑落一地

快訊／只花80元就中200萬！　全家發票中獎名單出爐了

自然原木風打造機能北歐宅　系統櫃化身最強美型裝飾

快訊／萊爾富開出千萬發票！花不到百元就中獎

7-11「神級糖葫蘆」一上架秒搶光！靠「這招」免衝門市就能買到

今天快衝買！超商周末限定連3天「拿鐵買1送1」

用品質鞏固消費者　Uber Eats 商家合作夥伴層層把關讓消費者更安心

風靡減重界醫師研發減重茶　一天一包就能瘦

乾拌麵新強敵！整包茅台酒直接加太狂了　台酒又來刷新拌麵三觀

超商咖啡變更好喝了！全新配方升級　限時「全品項第2杯7折」爽喝

HMT你好明天走入南投信義　小布點基地串聯多元資源支持原鄉教育

受疫情拖累SCFI連十周下跌　估封城結束後一到兩周內回升

執行署不斷登門勸導勿酒駕　墾丁女花5千搭小黃繳清10年前罰單

川航貨機起飛後出現機械故障　四川上空8字型盤旋耗油待降

遊客回來了！旗津「即起至8月底」周周有活動　加碼優惠一次看

開挖地下室又地震連連！彰化透天厝裂成危樓　22民宅嚇到不敢住

整碗麵只有一片肉！　胖毛「開蓋秒咬走精華」網笑：什錦變陽春麵

視察家樂福倉儲火場現場　鄭文燦要求業者加速清運

泱泱爆秘戀盧廣仲　記者會現場遭逼問...她羞笑回應：現在很棒

NBA險爆衝突！公鹿「惡漢」遭兇狠放倒　巫師後衛使出「金勾臂」

「寶藏巖光節」明登場！12組裝置搶先看　這2天有音樂節、40攤市集

台中妹像癡漢一直看妹妹頭女警　原來是女模級警花

消費熱門新聞

快訊／萊爾富開出千萬發票！

快訊／全家發票中獎名單一次看

超商限時3天「拿鐵買1送1」！

超商限時2天「咖啡買2送2」！

速食店連20天「買指定套餐送烤雞」

風靡減重界　醫師研發減重茶

麥當勞甜心卡開賣！「8品項」即起宣布停賣

內行買法懶人包美式賣場俗擱大碗

超商咖啡變更好喝！限時全品項第2杯7折

茅台直接加　台酒刷新拌麵三觀

7-11「神級糖葫蘆」免衝門市靠這招買到

小孩最愛變色泡沫終於再上架！

Uber Eats用品質鞏固消費者

睡眠障礙與肥胖有密切關係？！

更多熱門

相關新聞

超商獨賣！「3款斑馬紋雪糕」超可愛

超商獨賣！「3款斑馬紋雪糕」超可愛

天氣熱趕快吃冰來降溫！就有超商搶先開賣洗版日本IG的超萌「斑馬雪糕」，3款斑馬紋包裝撕開後就是斑馬紋雪糕，可以吃到香草和巧克力的超濃風味，且3/23起還可享任選2件95折優惠。

限時6天！超商4大咖啡飲品「買4送2」

限時6天！超商4大咖啡飲品「買4送2」

限時7天！超商2大咖啡飲品第2杯18元

限時7天！超商2大咖啡飲品第2杯18元

最後1天！超商4大咖啡飲品組合優惠

最後1天！超商4大咖啡飲品組合優惠

買美式免費吃！超商最新3款聯名麵包

買美式免費吃！超商最新3款聯名麵包

關鍵字：

超商優惠咖啡優惠

讀者迴響

熱門新聞

快訊／烏俄戰爭結束時間點曝光

快訊／樹林科技廠爆10例確診　新北下午記者會說明

掌握流量密碼！高雄人妻「床上實照租屋」爆紅　本尊回應了

快訊／本土+14「在北部2縣市」　境外移入暴增122例

富二代淡出N年！「棒棒堂男孩→大老闆」現身Lollipop聚會

40歲能動用現金6萬算有錢？　網認可

具俊曄見大S首發文　解答20年前1事

男性口服避孕藥要來了！成功率99％

長榮、陽明股價大跌　現在該不該買？專家告訴你

女被比特犬攻擊　雙臂肉被啃光只剩肩膀

7-11悄開賣「童年最愛」　網：比夜市的好吃

快訊／萊爾富開出千萬發票！

坤達40歲近照「根本像20歲！」　柯佳嬿吃味回應

24歲妹領33K「回家幫奶奶種田」　月收暴肥變200萬

19歲兒交女友　媽幫200片保險套「來不及了」

更多

最夯影音

更多
林心如邀林志穎《華燈》「牛郎店上班」　他脫口「Sugar寶寶是什麼」被抓包沒看劇XD

林心如邀林志穎《華燈》「牛郎店上班」　他脫口「Sugar寶寶是什麼」被抓包沒看劇XD
斯亞控遭《大熱門》霸凌「撞臉當遊戲」　澄清和小A辣關係好…直喊：我就是我！

斯亞控遭《大熱門》霸凌「撞臉當遊戲」　澄清和小A辣關係好…直喊：我就是我！

法國人猜台灣生活小物用處　奶奶們見按摩器全都想歪XD

法國人猜台灣生活小物用處　奶奶們見按摩器全都想歪XD

杜汶澤鴨血盲吃隱藏攝影機　才打完85分...本尊就在後面！

杜汶澤鴨血盲吃隱藏攝影機　才打完85分...本尊就在後面！

一路順風！兄弟兵役抽籤　中獎「海軍陸戰隊」友笑翻

一路順風！兄弟兵役抽籤　中獎「海軍陸戰隊」友笑翻

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面