超商咖啡變更好喝了！全新配方升級　限時「全品項第2杯7折」爽喝

▲萊爾富咖啡全品項即日起至4/5可享第2杯7折。（圖／萊爾富提供，下同）



記者周姈姈／綜合報導

你今天喝咖啡了嗎？就有超商將咖啡配方全面升級，讓咖啡喝起來更香、尾韻還會回甘，而為慶祝超商咖啡變得更好喝了，該超商也宣布，即日起至4/5連續12天，門市咖啡全品項可享「第2杯7折」優惠，趕快把握便宜喝一波。

根據萊爾富內部資料統計，萊爾富去年（2021）整體Hi Café營收創下16億佳績，約賣出5200萬杯的咖啡。看準民眾愛喝咖啡，萊爾富宣布，Hi Café與伯朗咖啡共同攜手2014年世界杯測冠軍劉邦禹，不僅升級咖啡豆配方、更換新配方綜合豆，同時也針對不同產區間的咖啡豆特性重新調整使用比例，強化Hi Café醇厚的咖啡香氣與尾韻回甘，讓整體咖啡口感更加溫潤。

▲萊爾富與伯朗咖啡攜手2014年世界杯測冠軍劉邦禹，重新調整咖啡豆比例，讓整體咖啡變得更好喝。



為慶祝萊爾富Hi Café推出嚴選全新配方，即日起至4/5，Hi Café咖啡全品項「第2杯7折」（不含茶飲、冰沙、奶茶類），民眾最愛喝的美式、拿鐵、卡布奇諾等通通可享優惠。

▲OK mart莊園拿鐵去年才升級。（圖／記者蕭筠攝）

OK mart也推出限時咖啡優惠，今（25）日凡至全門市即可享「大杯莊園級美式、拿鐵同品項買2送2」限定優惠；事實上，OK mart去年底才把「莊園拿鐵」升級，特意將「巴西莊園級伊帕內瑪莊園日曬豆」改為「巴西伊帕內瑪高規格莊園精品豆」，還加進瓜地馬拉、哥倫比亞、印度等產區咖啡豆結合牛奶，打造豐富口感，就是要讓消費者用銅板價就能喝到高品質咖啡。