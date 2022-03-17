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限時6天！超商4大咖啡飲品「買4送2」　爽喝特大杯美式只要40元

▲▼7-11咖啡。（圖／7-11提供）

▲7-11推出一系列國際早餐日優惠。（圖／7-11提供）

記者周姈姈／綜合報導

你吃早餐了嗎？3/18為國際早餐日，就有超商祭出限時6天「4大咖啡飲品」買4送2優惠，民眾最愛喝的美式、拿鐵都在優惠中，現在只要花40元就能爽喝特大杯美式，另外，本次活動還有點數兌換指定早餐以及麵包組合等優惠，趕快把握便宜買一波。

響應3/18國際早餐日，7-11 OPEN POINT「行動隨時取」推出4大咖啡飲品優惠，即日起至3/22，CITY CAFE特大杯美式、CITY CAFE特大杯拿鐵、CITY PEARL黑糖珍珠撞奶以及CITY TEA現萃茶冰淇淋紅茶通通可享「買4送2」優惠，限線上支付購買，每會員限購1組，兌換期限至6/30。

除了咖啡優惠之外，7-11還加碼「點數兌換指定早餐」活動，3/17早上11點起，於OPEN POINT APP憑18點OPEN POINT點數即可兌換指定早餐，包括雙蔬鮪魚飯糰、御選肉鬆飯糰、魚卵小龍蝦沙拉飯糰、紐奧良風味鮮蔬烤雞三明治、起司火腿蛋三明治以及鮪魚蛋雙拼三明治。

麵包控也要把握即日起至3/20止推出的千層巧克力捲捲、草莓巧克力雙饗等7款商品點數兌換活動，最高可省7元。OPEN POINT APP「行動隨時取」也有超過10款多入麵包組合優惠，像是海鹽羅宋麵包、菱格香菠蘿、卡士達麵包等經典商品，線上一次購入6件可享8折，商品兌換券可暫存在APP當中，想吃就衝門市兌換。

▲▼萊爾富聯名厭世甜點店推出3款麵包。（圖／萊爾富提供）

▲萊爾富聯名網紅「厭世甜點店」推出3款麵包。（圖／萊爾富提供，下同）

萊爾富則是找來網紅「厭世甜點店」合作，推出3款聯名麵包新品，首先為經典口味「提拉米蘇麵包」，內餡為滿滿的提拉米蘇加上巧克力餅乾，外層還撒上濃郁的巧克力粉，讓口感更有層次；「布朗尼蛋糕」嚴選巧克力內餡搭配巧克力蛋糕，還吃得到巧克力豆，每一口都超甜蜜。

▲▼萊爾富聯名厭世甜點店推出3款麵包。（圖／萊爾富提供）

▲即日起至4/5止，只要買1杯特大杯冰美式就能免費享用1款厭世甜點店系列麵包。

蜂蜜控一定要吃「岩燒蜂蜜蛋糕」，鬆鬆軟軟的蜂蜜蛋糕淋上超邪惡起司醬，鹹甜交融，讓人回味無窮；為慶祝以上3款新品開賣，即日起至4/5，只要購買Hi Café 特大杯冰美式，即可免費品嚐厭世甜點店系列麵包1款，再贈送動物湯匙1支，數量有限，送完為止。


 

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