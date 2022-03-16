限時7天！超商2大咖啡飲品「第2杯18元」　三明治配豆漿現省18元　

▲7-11本週起陸續推出一系列早餐優惠。（圖／7-11提供，下同）



記者周姈姈／綜合報導

3/18為「國際早餐日」，為響應國際早餐日到來，就有超商自本週起陸續推出一系列早餐優惠，其中，愛喝咖啡的人有福了，即日起連續7天，「2大咖啡飲品」任選第2杯只要18元，民眾最愛喝的超濃美式也在優惠中，早餐這樣買最划算！

▲「原賞三明治」系列搭配指定豆漿可現省18元。



7-11即日起至3/22推出2大優惠，CITY CAFE濃萃美式及CITY TEA現萃茶經典純奶茶「任選第2杯只要18元」；「原賞三明治」系列搭配指定豆漿可現省18元，再加贈OPEN POINT 10點（限量10萬名。首推年度熱銷商品起司火腿蛋三明治，搭配指定豆漿及點數回饋後，僅需33元超值優惠就能享用美味早餐。

▲星巴克推出買1送1活動。（圖／翻攝星巴克咖啡同好會官方粉絲頁）

愛喝咖啡的你一定也不能錯過星巴克的最新活動，3月為台灣星巴克的生日月，「Happy Birthday星巴克24週年數位體驗」將於3/16至3/25連續10天登場，只要民眾於期間內進入網頁完成數位活動，即可領取專屬飲料優惠，優惠品項包括全品項買1送1、大杯飲品第2杯半價等。