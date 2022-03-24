台中國中排球大放異彩　潭秀男排、雙十女排JHVL稱王封后

▲▼台中市國中排球隊在甲級聯賽大放異彩，潭秀男排（上圖）和雙十女排（下圖）稱王封后。（圖／台中市政府提供）

記者鄧木卿／台中報導

110學年度國中排球甲級聯賽（JHVL）決賽23日屏東落幕，台中市雙十國中女排封后，奪下隊史第8座冠軍盃，成軍不到10年的潭秀國中男排也抱回隊史首座冠軍金盃，市長盧秀燕特別錄製影片向兩隊道賀恭喜，並由教育局代表致贈紅包，肯定教練和選手們的付出與努力，感謝選手為台中爭光。

雙十國中女排對決建國國中，一開賽球員們火力全開，雙十率先拿下第一局，第二局雙方比分緊咬、互不相讓，女將們展現高度抗壓性再收一局，第三局雖遭遇亂流讓出，第四局重振旗鼓，成功破壞建國的攻守節奏，守住后冠完成二連霸。

雙十國中校長林大欽指出，球員們在教練黃淑慧、侯雅惠、羅儀璟指導與支持下，個個勤奮訓練，難得可貴的是她們的紀律與拼鬥精神，就是這份球不落地、永不放棄的奮戰精神，讓她們勇奪隊史第8座冠軍金盃。

國中男排場上，潭秀國中迎戰潮州國中，利用身高優勢搭配快攻，先把第一局搶到手，潮州拿下第二局，第三局潭秀挺著一路落後的壓力，逆轉戰況率先聽牌，決勝局成功壓制對手氣勢，以3：1奪得隊史首冠，全場加油團歡聲雷動，熱血沸騰。

潭秀國中校長晏傳嫘說，排球隊自102學年度成軍不到10年，連續6年闖進JHVL決賽，面對冠軍寶座總是僅一步之遙，今年終於一舉奪冠，寫下隊史嶄新紀錄，感謝林育輝、黃韋程、賴榮源、林育傑等4位教練帶領孩子們打出這場令人感動的比賽，校方明天將在學校舉辦慶功宴，公開表揚英雄們為校爭光。

向上國中男排今年首度挑戰甲級聯賽，便勇奪第五名。校長林翠茹表示，男排隊成立4年，在教練賴慶和訓練下，球員從零開始不斷，從失敗中找尋不足之處，勉勵孩子保持「零至向上」的初心，不斷在每場球賽上學習。

教育局長楊振昇表示，盧市長重視台中市各項運動發展，經常勉勵學生勇於追逐夢想，感謝雙十國中、潭秀國中及向上國中行政團隊、教練與家長的努力，高中排球決賽（HVL）接續從明天至27日熱血開戰，邀請市民朋友一起觀看直播，為台中市豐原高商及東山高中小將們加油。