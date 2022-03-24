酒後騎單車逆行6線道被撞死　駕駛無罪...法官：法律不能強人所難

▲車禍示意圖。（圖／達志示意圖）

記者陳宏瑞／高雄報導

呂姓男子2019年間酒後騎腳踏車，逆向穿越馬路，遭直行的轎車撞成重傷，2年後死亡，蘇姓駕駛被依過失致重傷害罪嫌起訴，一審時，法官認為呂男出現在蘇姓駕駛視線的時間僅2秒，但煞停時間卻需3.3秒，根本無法反應，判蘇姓駕駛無罪。檢察官不服上訴，高雄高分院法官認為車禍事出突然，無法預見，法律不能強人所難，因此支持一審見解與無罪判決，駁回上訴，全案定讞。

判決書指出，呂姓男子2019年12月28日晚上10時許，當時還下著雨，呂男酒後騎著單車，逆向穿越6線道的馬路，當時蘇姓駕駛開車經過路口，發現左側一個黑影時，緊急煞車來不及，直接撞上，呂男身受重傷，並在去年死亡。

開車的蘇姓男子被依過失致重傷害罪起訴，地院審理時，法官依據行車監視器畫面顯示，呂男是逆向而來，應是他酒精濃度甚高而影響判斷力所致，腳踏車上也沒有任何反光、發光設備，當天又是雨天，蘇男反應的時間甚短，依據一般人的生活經驗，駕車行駛在有6線道的大馬路上，中間有槽化線、分向島，難以想像會突然有人騎腳踏車逆向而來，因此難認蘇男能有所預見，並且可以防範。

法官根據蘇男的行車記錄器也發現，呂男逆向騎腳踏車穿越馬路，出現在蘇姓駕駛視線的時間僅2秒，但蘇男要把車完全停住卻需3.3秒，根本無法反應，不能說蘇男有能注意而不注意之過失，因此判蘇男無罪。

檢方則認為，呂男騎腳踏車車速不快，已穿越多台車輛，蘇男若有注意車前狀況，即可避免車禍的發生，因此不服判決上訴。

高雄高分院法官認為，交通道路交通安全規則規定，汽車行駛時，駕駛人應注意車前狀況，並隨時採取必要之安全措施，但如果事出突然，駕駛對於車前狀況不可預見，且無充足時間可採取適當措施，法律自不能強人所難，蘇男在車道內行駛，並無超速行駛或其他違規情事，對於呂男逆向侵入車道的違規行為，應屬不能預見，無事先預防之義務，因此駁回上訴，維持無罪判決，全案定讞。

至於呂家家屬所提500萬元民事求償，也遭法院一併駁回。