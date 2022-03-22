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遭影射「白手套」代收千萬公關費　苗栗縣議長：不隨之起舞

▲苗栗縣議會議長鍾東錦（中）表示，全案從地院到高院，法官歷經3次審查，告訴人都告輸了，還要上訴，是浪費司法資源。（圖／記者黃孟珍攝）

▲苗栗縣議會議長鍾東錦（中）表示，全案從地院到高院，法官歷經3次審查，告訴人都告輸了，還要上訴，是浪費司法資源。（圖／記者黃孟珍攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

日前有網路媒體報導，國民黨苗栗縣議長鍾東錦，多年前疑似擔任已故議長游忠鈿的「白手套」，收受有意投資掩埋場的業者1千萬公關費；但因雙方無法履行而破局，在2008年退回500萬後，2018年業者訴訟要討回另一半的500萬但都敗訴；為此，鍾表示，選舉將至，又被有心人拿來刻意操作，不會隨之起舞。

苗栗地檢署21日說明如下，「關於媒體報導苗栗縣議會議長鍾東錦，疑似擔任前議長游忠鈿白手套違反貪污治罪條例案件，本署陳松吉檢察長已經指示剪報分案由署內檢察官進行調查。」

根據判決書指出，原告謝寅龍主張於2006年8月30日簽立建築用砂石買賣契約書，於同日簽交面額1千萬元予鍾東錦作為定金。但兩造因故無法履行，遂合意解除該契約，鍾東錦僅於2008年6月間返還500萬元，餘款500萬元仍未返還，因而提出法院核發支付命令進而民事訴訟，要求返還500萬元的不當得利。

▲▼ 。（圖／記者黃孟珍攝）

▲鍾東錦對媒體指控，強調不會隨之起舞，未來將交由律師處理。（圖／鍾東錦臉書）

但鍾東錦向法院解釋，這筆費用是以委託已故議長游忠鈿處理興建掩埋場之公關費用，游忠鈿再派他出面，由他隱名代理游忠鈿與謝寅龍簽立該契約，作為支付及核銷公關費用之憑據，然而因資金問題致掩埋場無法興建而終止委任關係，並協議以謝寅龍支付500萬元做為公關費用，而返還剩餘之500萬元，謝寅龍不得再有所請求。

而全案經台中高分院比照證人證詞，認為全案係為了要投資苗栗縣掩埋場，透過人而找上游忠鈿，謝寅龍為出資1千萬元之人，此1千萬元是要給游忠鈿，並非鍾東錦，且此1千萬元與買賣砂石無涉，因而駁回謝的請求，本案目前於最高法院審理中。

鍾東錦也出面澄清，從地院到高院，法官歷經3次審查，告訴人都輸了，還要上訴，浪費司法資源，現在選舉到了，又被有心人拿出來刻意操作，要來浪費社會資源，我當然不樂見，也不會隨之起舞，未來將交由律師處理。我對自己有信心，也問心無愧！」

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