新黨帶「一小盒」日本熊本草莓抗議農藥超標　要陳時中吞下去

記者嚴云岑／台北報導

日本進口草莓多次驗出農藥殘留超標，新黨大黃蜂團隊今（24）日下午帶著「一小盒」熊本草莓到疾管署前抗議，高呼「毒草莓，滾出去！」另批評食藥署要求日方5月6日前發文說明不合格原因「沒誠意」。對此，衛福部長陳時中在疫情記者會中回應，目前草莓都是逐批檢驗，廠商自己也要注意，「每次都被退運銷毀，對他們也是很大的損失。」

▲新黨到疾管署前抗議，質疑民進黨縱放日本毒草莓進口。（圖／記者嚴云岑攝）



食藥署每週公布邊境查驗結果，日本草莓機乎周周上榜，近半年高達5043公斤遭退運銷毀，但食藥署基層科長被問及是否暫停進口「涉層級太高，不停止進口。」讓各界詫然。

食藥署同日晚間發聲明澄清，「同仁表述有關暫停受理相關措施，非該同仁所主掌業務範圍，故不方便回應，相關說法造成誤解。」並強調將視查驗情形另行評估管制措施是否延長，同時要求日方於5月6日前發文說明不合格原因，並提出改善與預防措施；若未於期限內說明，不排除暫停進口。

新黨大黃蜂團隊下午到疾管署「為民請命」，更提出消基會1月公布檢驗資料，在隨機購買日本草莓送驗後發現，高達5成農藥超標，日本進口則有8成，對政府食安把關能力存疑，最後更喊話陳時中「帶頭吃草莓」，更直呼「您敢吃，大家才安心」。