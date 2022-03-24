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騰訊淨利增速創10年新低　馬化騰：正在積極適應新環境

▲上海騰訊大樓。（圖／CFP）

▲上海騰訊大樓。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

騰訊23日公布2021年度全年財報，全年營收5601.2億元，同比增長16%；淨利潤1237.88億元，同比上漲1%，為騰訊近10年來淨利增幅最低的一年。騰訊CEO馬化騰指出，2021年是充滿挑戰的一年，「我們積極擁抱變化，執行了加強公司長期可持續發展的舉措，但影響收入增速放緩。」

馬化騰提到，儘管財務受到影響，但在業務上繼續取得戰略性進展，包括普及我們的企業軟件及效率辦公工具的使用，增加視頻號的內容創作及觀看量，拓展國際市場遊戲業務，「我們相信，中國互聯網行業正在結構性地邁向更健康的模式，回歸以用戶價值、科技創新及社會責任為中心的本源。我們正在積極適應新環境，降本增效，聚焦重點戰略領域，爭取長期可持續增長。」

▼騰訊創辦人馬化騰。（圖／CFP）

▲▼馬化騰,騰訊。（圖／CFP）

從財報的細分收入來看，騰訊增值服務業務截至2021年12月31日止年度的收入同比增長10%至2916億元，本土市場遊戲收入增長6%至1288億元，受《王者榮耀》、《使命召喚手游》及《天涯明月刀手游》等遊戲推動，部分被《DnF》及《和平精英》的收入減少所抵銷。

騰訊稱，已對本土市場遊戲採取了一系列完備的未成年人保護措施，而此直接地（未成年人消費減少）及間接地（研發資源專注新措施的實行）影響收入增長。

財報中，騰訊還提到，在限制未成年人遊戲時長及消費方面已經取得顯著成效。去年四季度，未成年人總時長同比減少88%，佔騰訊本土市場遊戲總時長的0.9%。未成年人總流水同比減少73%，佔騰訊本土市場遊戲總流水的1.5%。

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