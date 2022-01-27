騰訊新鮮人群組嗆高層「把慢性殺人當榮譽」　怒揭工作20hrs內幕

▲截至周二收市，騰訊市值約5,690億美元。（資料圖／路透）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸科技巨頭騰訊近日捲入壓榨勞工風波，一名應屆畢業生在公司群組中，就「趕版本」導致的高強度加班問題怒嗆高層，「把慢性殺人當作榮譽激勵」。對此，騰訊企業微信負責人回應稱，接下來會儘快商議解決這類問題的具體方案。

據《北京青年報》報導，該名新鮮人在「企業微信產品部大家庭」微信群組中，發出一大段話，並tag企業微信產品部的負責人黃鐵鳴。

該名員工引用的一張Power Point文件顯示，「連續20小時高強度並行設計和研發，確保了宣傳頁面按時上線；企業微信快速完成開發後，持續一周高強度完成了超過200項產品和設計走查修改。」

▲騰訊員工在公司群組表達不滿。（圖／北京青年報）

他對此事表示不滿，「沒有惡意，就是單純地想問問領導們，內測延期一天，企業微信是不是馬上就會倒閉？官網延退一天上線，客戶是不是就馬上跑到釘釘飛書那去？是不是非得讓開發人員加這 20 多個小時的班，才能讓這個版本滿你們的意？你們做任務排期的時候到底有沒有考志過手下人的感受？」

該名員工透露，一名25歲的程序員才畢業半年，卻在去年12月12日凌晨突發腦出血送醫，3日後撒手人寰，「我只是希望大家在下一次任務排期的時候，下一次被需求壓住喘不過氣的時候而被迫加班的時候，好好地想一想，我們離ICU真的就只有『再加一次班』的距離」。

他接著怒批公司，「把慢性殺人當作榮譽激勵，權當是種黑色幽默，而每一個造就這一切的決策層，都是幫凶」，會保留騰訊用來表彰的文檔截圖，「我會好好留著，總有一天，把它貼到騰訊的墓碑上。」最後他透露自己會提離職，更嗆說「希望各方不要卡我審批，免得妨礙我安心過個好年」。

此事在網路引發熱議，黃鐵鳴也在騰訊內部論壇上，回答了關於這個問題的討論，稱該應屆生直屬領導、企業微信高管等都第一時間與其本人進行了溝通，「今天的事情也再次提醒了我們，持續高強度的急行軍是不持久的，也勢必會影響到大家的工作與生活平衡，以及健康。」

▼團隊總監回應。（圖／北京青年報）