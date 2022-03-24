普丁宣布「不友好國家」要用盧布買天然氣！台灣也在名單內

▲俄羅斯總統普丁23日宣布，對俄「不友好」國家在購買天然氣時，必須使用盧布支付。（圖／路透社）



記者張方瑀／綜合報導

俄羅斯總統普丁23日宣布，對俄「不友好國家」在購買天然氣時，必須使用盧布支付，藉此回應西方國家的一系列制裁。普丁發表新命令後，盧布對美元、歐元的匯率些微上升，而歐洲天然氣價格飆漲了30％。莫斯科月初列出一份「不友好國家」名單，要求俄羅斯內的公司、個人與名單上的國家進行商業行為都必須得到政府的批准才可以進行，而台灣也列在名單之中。

根據《彭博社》報導，普丁（Vladimir Putin）表示，俄羅斯需要停止在天然氣的交易中使用受損害的貨幣，以報復歐美國家的制裁，「很明顯，對我們來說，向歐盟和美國供應商品，並接受美元、歐元或其他貨幣付款，是毫無意義的。」

普丁的舉動表明，西方國家和俄羅斯都將能源當作武器，目前尚不清楚這項新命令的具體施行細節，但在此之前受到經濟制裁的影響，盧布匯率直線下跌，而23日兌美元上漲了7％；而歐洲天然氣價格一度飆漲34％，至每兆瓦時132.74歐元，最終平均上漲了30％。

俄羅斯供應了歐洲45％的天然氣進口，莫斯科能源與金融研究所（Institute for Energy and Finance）所長薩利霍夫（Marcel Salikhov）表示，普丁此舉是針對西方的象徵性反制，目前克里姆林宮已經下令出口商將80％的外匯收入換成盧布，「考慮到目前情勢，俄羅斯當局很難放棄向西方國家出售石油和天然氣，你可以說『我們不相信美元或歐元』，但在經濟上這是同樣的操作，錢就是錢。」

莫斯科政府月初列出一份「不友好國家」名單，這份名單上的國家和地區對俄羅斯、俄羅斯公司及公民採取不友好行為，名單包括美國、加拿大、歐盟、英國、挪威、新加坡、韓國、瑞士、烏克蘭、日本、紐西蘭及台灣。普丁要求俄羅斯內的公司、個人與名單上的國家進行商業行為都必須得到政府的批准才可以進行。