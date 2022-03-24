俄15將校接連陣亡！致命原因曝：軍隊太集權「把軍官逼到前線」

▲俄軍黑海艦隊副司令帕里（Andrei Paliy）葬禮。（圖／路透社）



記者王佩翊／編譯

俄羅斯軍事進攻烏克蘭滿1個月，自俄軍入侵以來，已經折損了15名軍事高級指揮官，而這更創下了俄國二戰結束以來最嚴重的高級軍官陣亡紀錄。一名駐俄的外交官透露，俄軍會出現如此重大的將校傷亡，全都是因為軍隊權力過於集中，使得高級軍官必須親自前往前線解決問題，也因此容易被敵方鎖定攔截，甚至擊殺。

根據《路透社》報導，烏克蘭國防部長聲稱俄軍目前累計死亡人數已達1萬5600人，而總統顧問波多里亞克（Mykhailo Podolyak）20日也公布了6名俄羅斯將軍的姓名，聲稱這些人已在烏克蘭遭到殺害，另外還有數十名的上校與軍官死亡。

俄羅斯國防部至今都未證實烏克蘭的數據。俄軍3月2日曾公布有498名士兵戰死，但此後便一直沒有修正傷亡人數。儘管俄方遲遲不願證實軍官死訊，但能夠確定的是，少將蘇霍夫茲基（Andrei Sukhovetsky）、黑海艦隊一級上尉兼副司令帕里（Andrei Paliy）已經死亡。

專家認為，這樣的結果是出自俄軍對於烏克蘭陣地不熟悉所致，烏軍很有可能是透過手機訊號成功鎖定了俄羅斯高級軍官的位置。一位駐莫斯科的高級外交官直言，「我注意到的是，在報導中有中校以上人員的重大傷亡，不只是將軍，他們也是俄羅斯軍隊的頂梁柱。」

這名軍官表示，俄羅斯軍隊的問題是太過集權且等級森嚴，缺乏西方國家的下級軍官，也就是「上校太多，但下士太少」，很多明明可以在下層解決的問題，卻被交給上級的決策層。這樣的組織結構導致高級軍官在作戰時，必須前往前線，然而卻增加了他們受到攻擊的風險。

不僅如此，俄軍的指揮與控制過於集中化，不夠分散，且缺乏安全通信，導致他們位於隨時都可能被烏克蘭無人機識別或攔截的處境。

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