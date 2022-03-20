黑狗遭綁機車拖行濺血　一路哀嚎引人側目…他辯「只是流浪狗」

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣1名黃姓騎士（62歲），17日下午騎車在銅鑼鄉雙峰山路段 時，被民眾發現機車後方綁著1隻黑狗拖行，任憑狗兒沿路哀嚎，黃男也不為所動；民眾趕緊報警處理，警方到場發現，黑狗全身多處擦傷，黃男也依違反動物保護法，移苗栗縣政府裁處；同時也將受傷的黑狗被送動物醫院檢傷治療及收容。

▲黃男將黑狗綁在機車上一路拖行，民眾見狀立即報警處理，警方到場發現黑狗傷痕累累，依違反動物保護法移請苗栗縣政府裁處。（圖／記者黃孟珍翻攝）

警方表示，17日下午5時30分許接獲報案，稱有犬隻在銅鑼鄉雙峰山路段被機車拖行，沿路發出哀嚎聲，立即派遣銅鑼分駐所員警到場了解。員警到場後，發現黃男已被1名熱心民眾攔阻下，員警發現黑狗四肢及背部有多處明顯擦挫傷，蜷曲在地，騎士的機車腳踏板上也留有血跡。

▲黑狗遭拖行後，腹部、背部和四肢流血不止。（圖／記者黃孟珍翻攝）

黃男向警方表示，這黑狗是隻流浪狗，不明原因跑到他家後不肯走，所以騎車將狗綁在車尾方式騎車，準備送到鄉公所收容，原來黑狗有在車後面跟著跑，但不知為何變成拖行，才造成黑狗受傷。警方隨後通知苗栗縣動物保護防疫所，將黑狗送醫檢傷；初步檢查均為外傷，所幸無大礙；黃男也遭警方依違反動物保護法，移請苗栗縣政府裁罰。

警方也呼籲民眾，依據動物保護法第5條第2項第7款規定：「不得以汽、機車牽引寵物。」違反規定造成犬隻受傷，最高可罰7萬5,000元罰鍰，若故意拖行犬隻造成死亡，最高可處2年以下有期徒刑。

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