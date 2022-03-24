不斷更新／烏克蘭重要橋梁被炸斷！　基輔至少264平民喪命

▲烏克蘭總統澤倫斯基在日本國會發表演說。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

俄烏戰爭開戰屆滿1個月，截至目前，俄羅斯並未真正拿下烏克蘭重要城市，且各方報告顯示俄軍士兵、軍火武器與設備出現大量傷亡與損失。

【11:50】

烏克蘭首都基輔市長克里契科表示，自俄羅斯入侵烏克蘭以來，基輔市至少有264名平民喪命，其中包括4名孩童，另有300多人受傷住院接受治療，超過80棟建築物被毀，且原本居住在基輔的人數約落在300萬人，但由於許多人逃離戰火，如今基輔人口僅剩原本一半。

【11:09】

烏克蘭北部城市切爾尼戈夫（Chernihiv）遭俄羅斯軍隊圍困。烏克蘭人權官員說，俄軍炸毀了當地連接首都基輔的一條重要橋梁，切斷了運送物資與疏散平民的通道，導致大約15萬人被困在斷水斷電、沒有暖氣的城市。市長阿特羅申科（Vladyslav Atroshenko）直呼，這裡發生了「徹底的大屠殺」。

【10:08】

加拿大前狙擊手瓦利（Wali）最近被謠傳在基輔與俄軍對抗時慘被殺死，不過這名國際傭兵團成員最近在網上上傳了一張自己的照片，澄清自己「還活著」外，也透露他確實在俄軍的一次襲擊中，差點被一輛坦克炸飛。

【09:57】

俄軍入侵以來已折損15名軍事高級指揮官，創下俄國二戰結束以來最嚴重的高級軍官陣亡紀錄。一名駐俄的外交官透露，俄軍會出現如此重大的將校傷亡，全都是因為軍隊權力過於集中，使得高級軍官必須親自前往前線解決問題，也因此容易被敵方鎖定攔截，甚至擊殺。

【09:50】



俄羅斯2月24日發動歐洲自二戰以來最大規模入侵，起初被認為可能迅速推翻烏克蘭，但經過整整4周的戰鬥，俄軍陷入困境。北大西洋公約組織（NATO）23日估計，俄國已有7000至1.5萬名士兵喪生。若加上傷兵等，損失最高可達4萬人。

【08:13】

開戰以來善於操作訊息輿論的烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky），也呼籲世界各國的民眾，在3月24日當天發起全球大型示威遊行，繼續對俄羅斯施壓。

【07:48】

美國總統拜登已經抵達歐洲，準備進行一系列北約、七大工業國集團（G7）峰會；英國也預計在24日當天的峰會中，宣布新的軍援烏克蘭重大措施。

【07:22】

北大西洋公約組織（NATO）秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）今天表示，北約領袖們將同意在歐洲東部盟邦保加利亞、匈牙利、羅馬尼亞和斯洛伐克派遣4個「戰鬥群」。

【07:16】

俄羅斯通訊監管機構23日反擊，封鎖Google News在俄國露出，並指控Google News允許大量針對俄軍在烏軍事行動的假新聞傳播。

【06:48】



烏克蘭總統澤倫斯基於俄烏開戰後，在歐洲、美國、加拿大等國會進行視訊演說，23日他在日本國會發表視訊演說，內容講述許多日本人能感同身受的事件。會後日本首相岸田文雄表示，澤倫斯基的演說讓他十分感動，日方會考慮進一步提供烏克蘭人道援助。

【05:32】

在美國總統拜登直指俄羅斯總統普丁為「戰犯」後，美國國務卿布林肯今天宣布，在審慎檢視現有資訊與情資後，美方正式認定俄國在烏克蘭犯下戰爭罪。

【05:27】

北大西洋公約組織（NATO）秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）23日指控，在俄羅斯攻擊烏克蘭之際，中國給予俄國政治支持，散播「瞞天大謊」。

【05:25】

根據《BBC》報導，俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）的國際特使丘拜斯（Anatoly Chubais）已經辭職，成為自俄國入侵烏克蘭以來請職的最高級官員。

【00:37】

烏克蘭總統澤倫斯基23日在日本國會發表視訊演說，內容涵蓋讓日本人感同身受的元素，包括核武之害、核災、沙林毒氣恐攻等，一席演說讓日本首相岸田文雄、執政黨自民黨政調會長高市早苗等政治人物及許多民眾內心受到撼動。

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