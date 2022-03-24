防普丁動用核武　紐時：白宮「秘密小組」商討緊急對策

▲美媒揭露，白宮籌組國安小組，制定緊急應變計畫，以防俄羅斯動用核武。圖為美國總統拜登（左）與俄羅斯總統普丁（右）。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

美國《紐約時報》披露，白宮已悄然籌組一個名為「老虎隊」（Tiger Team）的國家安全小組，每周舉行3次秘密會議，商討如果俄羅斯動用包含化學、生物或核子武器等「最強大的武器」來打破戰爭僵局，屆時美國該實施何種緊急應變計畫，以及確立可能促使北約出兵的「最後底線」。

據《紐時》報導，多年來「老虎隊」一詞，經常被用來描述美國國安會的緊急工作小組。幾名參與其中的美國官員透露，針對俄烏戰爭情勢，白宮已經悄然籌組一個「老虎隊」國安小組。官員聲稱，小組內部正在研究若俄國總統普丁下令進入北約領土，以攻擊北約向烏克蘭運送武器或援助的車隊時，美國該如何應對。

▲烏克蘭第2大城哈爾科夫遭轟炸。（圖／路透）

匿名官員稱，「老虎隊」每周舉行3次秘密會議，商討當俄羅斯尋求將戰爭擴大到摩爾多瓦、喬治亞等鄰近國家之際的應對，以及歐洲國家如何面對數十年來從未有過的大規模難民潮。拜登總統24日將在比利時布魯塞爾（Brussels）與其他29個北約國家元首召開特別峰會，這些「意外事件」預計也是當天閉門會議的重點議題。

▲紐時報導，白宮與北約都已經意識到俄羅斯可能動用大規模殺傷性武器。圖為美國白宮。（圖／達志影像／美聯社）

報導稱，如今情勢已與1個月前大不相同，從白宮到布魯塞爾的北約總部，人們已經意識到，俄羅斯可能尋求動用庫房中「最強大的武器」來擺脫戰事僵局。北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）23日首次言明，即使俄羅斯只在烏克蘭境內使用大規模殺傷性武器，也可能會對北約國家人民造成「可怕後果」，被認為是在暗示俄國可能使用化學武器，或具放射性的蕈狀雲越過邊境的擔憂。

報導稱，史托騰柏格的語氣比以往強硬許多。他預計，北約盟國將同意提供額外的支援，包含網路安全援助與設備，以幫助烏克蘭抵禦化學、生物、放射性和核威脅。拜登23日飛往歐洲之際，他和史托騰柏格都發出警告，越來越多證據表明，俄羅斯實際上正準備在烏克蘭動用化學武器。然而，這些是自冷戰結束以來，歐洲從未面臨過的問題。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》