助烏克蘭抗俄軍！英提供6000枚飛彈　德送2000件反戰車武器

▲英國首相強生（Boris Johnson）。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

俄羅斯入侵烏克蘭迄今一個月，英國首相強生23日證實，英國政府將向烏克蘭提供6000枚新型防禦飛彈及2500萬英鎊（約新台幣9億6575億元）的金援，協助抗俄。另外，德國也將提供2000件反戰車武器給烏克蘭。

綜合路透、法新社報導，在北約組織（NATO）及七大工業國集團（G7）商討烏克蘭危機的峰會登場前，英國宣布向烏克蘭提供更多對抗俄羅斯的武器，包括6000枚飛彈以及2500萬英鎊的財政支持，另向BBC提供410萬英鎊的資金持續進行烏克蘭語及俄語內容，並處理戰事相關的假消息。

另方面，德國軍方至今已給予烏克蘭1000多件反戰車武器以及500件「刺針型」（Stinger-type）地對空飛彈發射器。依據先前德方說法，將提供2700枚史特瑞拉（Strela）地對空飛彈給烏克蘭，截至目前已給500枚。

不過德國國會消息人士證實，將會有額外的2000件反戰車武器運往烏克蘭。德國外交部長貝爾伯克（Annalena Baerbock）表示，「依據當前形勢，我們是烏克蘭最大武器供應者之一，我們並不因此感到驕傲，這是我們現在幫助烏克蘭必須做的事。」