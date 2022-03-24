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苦尋美味土司？療癒專區就在巷口　可愛巧思點綴萌翻

▲▼7-11,土司,療癒。（圖／記者湯興漢攝）

▲麵包種類齊全多元的7-ELEVEN，三大土司品牌聯手設計，將貨架打造得超療癒。（圖／記者湯興漢攝，下同）

消費中心／綜合報導

麵包種類齊全多元的7-ELEVEN，網羅各種烘焙品，強項包括統一麵包的經典系列，更有美式風格的Amelie's Bagel系列以及各種土司系列，迎接春日漫遊，這次三大土司品牌聯手設計，將貨架營造得超療癒，只要照著貨架上的指示，即可讓你品嚐到不同土司，美味土司有n種吃法，一週7天口味都不重複！快來看簡單卻不簡單的美味土司有哪些秘密！

▲▼7-11,土司,療癒。（圖／記者湯興漢攝）

▲療癒互動巧思，融合可愛的小土司點綴。

▲▼7-11,土司,療癒。（圖／記者湯興漢攝）

▲立體設計的紅色烤箱中，擺放的是土司系列DM。

玲瑯滿目的便利超商，貨架「吸睛度」是一大重點。春日四處充滿浪漫風情，隨時想走走感受一下舒服療癒的氣候，7-ELEVEN 特別用象徵純潔、超脫凡塵的白色設計出土司貨架主視覺，營造土司美味感，一進入超商視覺即停留在清新感有層次的白色專區，忍不住向前看看有哪些美味，一旁的裝飾悄悄加入療癒互動巧思，融合可愛的小土司點綴，讓人忍不住會心一笑跟著這個可愛的療癒小物拍張IG網美照，上方還有一個立體設計的紅色烤箱，還在想這個烤箱怎麼不是烤土司，竟發現當中擺放的是土司系列DM，滿滿兩大頁分享3大土司品牌，訴說簡單卻不簡單的美味秘密，一直苦尋不知道怎麼挑選的你肯定要看。

▲▼7-11,土司,貨架。（圖／記者湯興漢攝）

▲便利超商也能買到美味土司，而且各有千秋。

▲▼7-11,土司,貨架。（圖／記者湯興漢攝）

▲晨光嚴選土司還有各種口味選擇，滿足不同的心情。

越來越多人發現便利超商也能買到美味土司，而且各有千秋。單吃原味也能獨撐美味大局的「瑞穗鮮乳土司」口感綿密，吃起來柔軟濕潤，連土司邊都好吃，是許多家庭的必備點心，加了瑞穗鮮乳香味更香濃，瑞穗鮮乳土司更獲得A.A.無添加認證一星的肯定，推薦小朋友肚子餓了可以直接當點心吃，郊遊或是早餐時抹上果醬更是讓小朋友立刻秒殺，美妙融合了乳香，越嚼越香。

晨光嚴選土司美味秘訣就是獨特的「糯米種工法」，讓土司吃起來Q彈柔軟又甘甜，還能品嚐到小麥的香氣；除了嚴選土司以外，還有生土司、奶油土司、葡萄土司、莓果核桃土司等口味。晨光奶油土司加了進口奶油、香氣四溢，怎麼吃都好吃；晨光葡萄土司在柔軟的土司中加入加州陽光日曬的葡萄乾，經典的美味就屬這款；晨光莓果核桃土司也選用陽光日曬的葡萄乾，再加上蔓越莓果乾和烘焙核桃的香氣，口口滿足，多種風味早餐輪著吃配咖啡、紅茶，天天都有不同搭配組合滿足不同的心情，為早晨帶來滿滿的朝氣。

▲▼7-11,土司,貨架。（圖／記者湯興漢攝）

▲生活忙碌的你我，不管何時何地都能用「新感覺」夾心土司切換心情。

新感覺夾心土司系列更是「可甜可鹹」的高顏值美食，包裝輕巧隨時想吃就吃。生活忙碌的你我，不管何時何地都能用「新感覺」品嚐輕食，又不用擔心吃太多，不管是想吃甜的還是鹹的，簡單輕巧的白土司包裹住不同口味內餡，包括草莓夾心、花生夾心、雞蛋沙拉、可可夾心等不同口味擄獲許多人心，網友們推薦「出門都會準備一個放包包隨時墊墊胃，肚子餓不怕，而且包裝不沾手在路邊吃也很優雅」，任何時刻都能用「新感覺」休憩一下切換心情。

▲▼7-11,土司,療癒。（圖／記者湯興漢攝）

▲路上拐個彎就能在7-ELEVEN 買到經濟實惠又美味的土司。

路上拐個彎就能在7-ELEVEN 買到經濟實惠又美味的土司，是許多上班族與學生早餐、午餐、點心的良伴，網友們大推「小7賣的土司CP值很高」、「每週都要來買2包土司」、「用晨光土司一次2片夾蛋、瑞穗鮮乳土司一次直接吃，或是對折夾起司或蛋都好吃」，為美好的一天帶來嶄新的豐富體驗，快來7-ELEVEN 土司貨架找尋你的心頭好吧！

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7-11土司貨架

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