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抹茶起司塔、脆皮泡芙一次吃！超商「抹茶季」來了　還有滿餡麵包

記者蕭筠／台北報導

終於等到抹茶季了！就有超商網羅一系列抹茶甜點、麵包，準備搶攻抹茶控的胃，首推與日本人氣甜點PABLO聯名的抹茶半熟起司塔，濃郁的抹茶起司餡經慢火烘烤後呈現半熟滑順口感，搭配餅皮一口咬下，滿足到不行，還有像是脆皮泡芙、滿餡麵包通通有，3月22日起陸續上市吃。

▲▼全家抹茶季。（圖／記者蕭筠攝）

▲超商抹茶季開跑了。（圖／記者蕭筠攝，下同）

▲▼全家抹茶季。（圖／記者蕭筠攝）

▲▼必吃PABLO聯名抹茶半熟起司塔、抹茶黃豆奶霜鬆餅，還有滿餡麵包。

▲▼全家抹茶季。（圖／記者蕭筠攝）

全家「抹茶季」開跑了，這次一共網羅了6款全新抹茶甜點、麵包、飲品，首推這顆「PABLO抹茶半熟起司塔」，吃得到奶油乳酪與抹茶粉調製成的抹茶起司餡，讓人一口接一口，而「抹茶黃豆奶霜鬆餅」是抹茶餅皮搭配黃豆粉製成的奶油霜及森半抹茶卡士達，入口就有抹茶香，還有「抹茶蜜柚滿餡麵包」，在抹茶色麵包體中塞進柚香抹茶奶霜搭配森半抹茶卡士達，果香茶香一次滿足。

另外還有像是抹茶卡士達搭配黑糖鮮奶油的「抹茶拿鐵脆皮泡芙」、口感鬆軟的「森半抹茶鬆餅皮」及「白玉抹茶紅豆酷繽沙」等，3月22日起陸續開吃。

▲▼日本NIJIYA「夢幻草莓蛋糕風味聖代」以及「香濃巧克力香草風味聖代」。（圖／7-11提供）

▲7-11獨賣日本NIJIYA「夢幻草莓蛋糕風味聖代」以及「香濃巧克力香草風味聖代」。（圖／業者提供）

除外，7-11近來則針對話題冰品推出全新選擇，首推日本NIJIYA「夢幻草莓蛋糕風味聖代」以及「香濃巧克力香草風味聖代」，前者為經典人氣口味，可以吃到草莓醬、香草風味牛奶冰淇淋加上海綿蛋糕，口感十分有層次，後者為香濃可可醬搭配香草冰淇淋，再撒上可可粉。

同步還有「日本井村屋卡士達冰淇淋蛋糕捲」，外層為雞蛋布丁口味蛋糕淋上焦糖醬，咬下還能吃到滿滿的卡士達冰淇淋內餡，肯定要嚐鮮，3月23日起至4月19日也有指定冰品任選2件95折以及指定冰品第2件6折優惠。

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