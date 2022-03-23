男性被家暴比例升！　「張老師」：男人也要學習照顧身心健康

▲男性被家暴比例上升！ 桃園「張老師」給建議。（圖／桃園張老師提供）

記者楊淑媛／桃園報導

網路知名男性youtuber，遭結婚半年多的妻子家暴痛打，妻子將家裡砸到一團亂，更不停傳訊到家庭群組咒罵公婆…等行為，事後該男子對妻子提告傷害、毀損，並申請保護令，引發關注。桃園「張老師」23日表示，家庭暴力不只是身體的傷害，威脅、心理虐待、情緒勒索…等都是構成家暴，通常男性朋友們，因容易苦往心裡藏，而飽受身心受創！

桃園「張老師」建議：當男性遇到家暴問題可以：1.不隱忍、不沉默，不害怕與親朋好友說出自己的遭遇；2.當有危險時盡快避開並逃離現場求救；3.建立良好的休閒活動及轉換正向的心情；4.可利用家暴求助管道來申請協助及諮詢。

如果您或周遭的男性有相關困擾時，可以鼓勵他們向外求助，桃園「張老師」提供免費服務專線１９８０(依舊幫您)，以及台北市家庭暴力暨性侵害防治中心委託「張老師」基金會台北分事務所辦理「台北市男士成長暨家庭服務中心」，成為全國首家針對男性心理健康的服務單位，藉由專業的輔導人員協助您，獲得支持與關懷，讓男性也有訴說心情的管道。

主計總處公布國情統計顯示，2020年家庭暴力事件通報案件被害人11.4 萬人，較2019年增10.1%，其中女性（增6.7%），占比65.7%，較男性（增17.1%）高31.4個百分點，性別占比差距呈縮減趨勢。雖然女性家暴被害人仍是比率較高的，但男性被家暴人數較前一年多出5727人。

男性家暴被害人多是受到親密關係暴力居多，不同性別都有可能成為家庭暴力的受害者，實務上也發現男性受限傳統文化框架、刻板性別印象等因素，在面對受暴時往往不自覺，容易陷入「難看見、難開口、難求助」的處境，這三個為難經常是男性受暴後最不容易突破的障礙。