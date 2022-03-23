前桃園縣長吳志揚機要秘書收BMW名車涉貪　再獲輕判及緩刑

▲吳志揚機要秘書收賄，更二審獲判緩刑。此為示意圖。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者吳銘峯／台北報導

前桃園縣長吳志揚的隨行機要秘書鄒德道，2013年間協助投資客喬土地，申請將農地變更為工業用地「楊梅仁美產業園區」，並收受100萬現金及BMW進口車。案經檢方提起公訴後，一審將他判刑7年6月，二審輕判2年、更一審更宣告緩刑。案經撤銷發回，高院更二審23日還是輕判2年、緩刑5年。可上訴。

鄒男於2010年1月1日至2014年4月11日擔任桃園縣工商發展投資策進會（現改制桃園市工商發展投資策進會）編內幹事，負責轄區廠商服務、配合聯繫縣府各局處室向，並派駐縣長室擔任隨行機要秘書，肩負接待、處理各項選民服務等工作。

當時鄒男住在楊梅區的黃姓友人打算投資楊梅市仁美段土地，希望將當地的農地申設產業園區轉編為工業用地。黃男隨即與鄒男密集聯繫，希望透過鄒男讓土地申請案儘速過關。期間黃男為了答謝鄒男協助，還特別贈予BMW轎車與100萬元作為酬金，鄒男還先行告知喜歡的車款、顏色；為了避免被抓包，鄒男還先將車子登記在友人名下。但土地申請案最終仍未過關，檢調單位也鎖定鄒男，提起公訴。

一審法院認定他犯《貪污治罪條例》「不違背職務收受賄賂罪」，判刑7年6月、褫奪公權3年。二審改輕判鄒男2年、褫奪公權5年，並宣告緩刑5年。高院更一審也維持2年刑度，仍宣告緩刑5年。全案再經撤銷發回，高院更二審於23日宣判。

更二審還是認定鄒男犯《貪污治罪條例》「不違背職務收受賄賂罪」，但考量他於偵查及高院審理中均坦承犯行，並自動繳交全部犯罪所得，犯後態度良好，又無其他前科，更二審仍判刑2年，並宣告緩刑5年，應自判決確定之日起1年內向公庫支付100萬元，另外也宣告褫奪公權5年，沒收犯罪所得238萬元。