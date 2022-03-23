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穿洋裝絲襪性侵！他噁問：我性感嗎？　被逮竟誆「是她性侵我！」

▲▼示意圖,性侵,情感,絕望,男孩,挫折,暴力,家暴,恐懼,情緒,暗,害怕,強姦,社會。（圖／123RF）

▲噁男性侵竟穿上被害人的絲襪、洋裝，重判16年10月定讞。此為示意圖。（圖／123RF）

記者吳銘峯／台北報導

台中有多次前科的竊賊洪俊輝，2020年間侵入出租套房行竊，持剪刀抵住被害女子小曼（化名）脖子，恐嚇「我已經殺掉2個人，連命都不要」，綑綁小曼。之後看到小曼的絲襪、洋裝，還穿上身問「我這樣漂亮嗎？性感嗎？」性侵得逞。最高法院23日將他重判16年10月定讞。

判決指出，曾有多次竊盜前科、現年55歲的洪男，2018年底假釋出獄，但出獄後無正當職業，繼續行竊。2020年12月4日間，他在台中市太平區某防火巷內，沿鐵皮攀爬到2樓，破壞陽台門鎖後行竊，得手4千元、黃金項鍊3條、黃金手鍊2條、銀耳環3副、K金項鍊3條。

4天後他打算繼續行竊，手戴工作手套、攜帶剪刀，又在太平區某閒置空屋爬上圍牆，看到小曼的租屋套房窗戶未關，洪男心生歹念，便從窗戶爬進套房內。小曼聽到聲響，從床上起身見到洪男，嚇得放聲尖叫，洪男隨即掏出剪刀抵住小曼脖子恫稱，「再吵我就捅下去」、「我已經殺掉2個人，連命都不要」。小曼只好閉嘴，被洪男以電線、衣物綑綁手腳，還拿襪子塞住嘴巴。

洪男以小曼內衣矇住她的雙眼，並搜刮屋內財物，得手1千多元、金手鍊等物品，此時他見到小曼的絲襪、內褲、洋裝等物，竟全部穿上身，而後跨坐在小曼身上，並揭開小曼眼部的內衣，噁心詢問「我這樣漂亮嗎？性感嗎？」再蓋上內衣矇眼，以手指性侵得逞。

洪男得手後，將衣物、保險套等物品打包帶走，並以水擦拭床單，打算破壞現場跡證。此時因小曼遲遲未上班，同事找上門來敲門，洪男聽到敲門聲隨即跳窗逃逸。小曼掙脫束縛後，打開房門，看到同事後就崩潰大哭，報警處理。警方循線逮捕 洪男，檢方依照「強盜結合強制性交」等罪，提起公訴。

法院審理時，洪男否認犯罪，辯稱「是她自己說要幫我打手槍，我才配合她，我沒有性侵她，我倒覺得是她性侵我」。法院當然不採信，一二審均重判有期徒刑16年10月。全案再上訴，最高法院23日駁回上訴定讞。

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