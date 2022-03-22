苗栗縣前議員謝家禓詐領助理費　判刑3年6月定讞將入監

▲苗栗縣前議員謝家禓（左）。（圖／翻攝臉書「苗栗縣小太禓關懷協會」）

記者吳銘峯／台北報導

苗栗縣前議員謝家禓（本名謝文禓）詐領公費助理補助費53萬餘元，遭檢方提起公訴，一二審均將他判刑3年半、並褫奪公權3年。全案再上訴，最高法院22日駁回上訴定讞，謝家禓近期內將入監。

判決指出，謝家禓為苗栗縣議會第18、19屆縣議員，任期自民國2014年12月25日至2019年10月29日。他競選第19屆議員時當選，但因涉嫌賄選，遭同選區對手許津溶（本名許櫻萍）提出當選無效之訴，最後在2019年10月29日判決當選無效確定，即日解職。不過許津溶也被訴當選無效，在隔年9月也被判決當選無效確定，最後由同選區另名落選者胡忠勇遞補上，胡忠勇在驚滔駭浪中，完成議員七連霸。

至於他所涉及的詐領助理費案件，他在當選議員後，就聘用李姓男子擔任他的助理，李男任職期間自2014年12月25日起至2015年12月31日止，另外2016年2月24日起至同年6月30日止，也都擔任助理。不過李男自2015年4月起至2016年5月間，經常往返東南亞、日本等國外地區，實際上並未執行助理職務，但謝家禓仍以李男身分申報助理費用，並領出助理費花用。

檢調單位獲報後，帶回謝家禓偵訊，謝家禓坦承犯案，並繳回犯罪所得53萬6307元。檢方最後依照《貪污治罪條例》「利用職務機會詐取財物罪」提起公訴。一二審均將謝家禓判刑3年6月、褫奪公權3年。全案再上訴，最高法院22日駁回上訴定讞。