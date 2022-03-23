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凌晨強震一巧合「921既視感」　勾PTT悲痛記憶：姊同學一半往生

▲▼台東有住飯店的民眾因地震嚇到逃出來。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲台東有住飯店的民眾因地震嚇到逃出來。（圖／記者楊漢聲翻攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

花東地區23日凌晨1:41發生規模6.6地震，19縣市民眾手機都有收到「國家級警報」，更是嚇醒不少人，網上也出現各種地震文。其中，PTT就有多篇貼文，提到這次的震感讓人想起921大地震，紛紛問卦各種921相關話題，意外釣出鄉民們的恐怖經歷。

有網友紛紛在PTT的Gossiping板上問卦，討論921相關話題，像是「921震完時，你做了什麼嗎？」「我想起了921大地震 雖然我還沒出生」、「是不是有921既視感？」「921那晚的餘震是不是很讓人絕望？」「921以來最大的地震是哪一次？」

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其中一篇「921那天在幹嘛還在記得嗎？」發文網友就表示，他當時住在台中一中補習街宿舍，「一點多，也差不多是這個時間，我被室友搖起來，天搖地動」，後來舍監趕緊帶全部人去附近公園草地上避難，最後他借電話才聯絡上父母，「（地震）時間超接近，想起恐怖的回憶= =」。

▲▼ 。（圖／翻攝自PTT）

▲0323大地震的時間點，讓不少網友勾起921的回憶。（圖／翻攝自PTT）

就有人看到文章後回文，說姊姊當時跟阿嬤住在草嶺山上，姊姊很多同學蠻多也住草嶺或竹山，離集集很近，「那一晚整個山地嚴重走山，很多本來在半山腰有房子的都不見，連瓦礫殘骸都看不到，只能看到一堆土。她們班有一半以上都在那一晚去世了，很多連屍體在哪都不知道」，阿嬤家則是有半邊地板傾斜30度，直接掛在半山腰，幸好沒滑落，才讓姊姊跟阿嬤都平安無事。

另一段回憶則讓眾多網友也覺得超難過，回文的女網友表示，921時她還不到10歲，醒來時發現身邊很黑，平常睡在旁邊的媽媽跟弟弟不知為何都不在床上，「等睡在一樓的爸爸拿手電筒上樓牽我下樓，我才知道原來大地震時，我媽只帶我弟逃到門口，留我自己在床上。」她直呼，雖然平時就知道媽媽重男輕女，但是沒想到這麼嚴重，「當天家裡所有人都很平安，卻造成了我另一種心裡陰影QQ」。

另外，討論到「是不是有921既視感？」網友們紛紛議論，「沒， 921的一半不到！不唬爛」、「菜雞，差多了，921真的有我要死了的感覺」、「真的到921那種等級，PTT說不定上不了」、「有！看到時間嚇到了」、「唯一既視感是都凌晨一點4x分地震」、「時間點很像，真的會想起那種恐怖」、「沒有921的可怕，但是921的回憶被勾起來了。」

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