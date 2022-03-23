6.6強震「小規模餘震已破150次」　氣象局：1年內都可能有中型餘震

生活中心／台北報導

花蓮縣近海今凌晨1時41分發生規模6.6地震，最大震度6弱，後續餘震不斷。氣象局地震測報中心主任陳國昌表示，這是該地區49年來，第一次發生規模6.0以上地震；地震發生後餘震頻繁，氣象局統計已有一起餘震規模超過6，有4起規模超過5，陳國昌也坦言，這次地震非常大，餘震也非常多，由於人手關係，餘震次數過多無法逐一定位，規模3.6以下者沒有計算，若全數列入，餘震估已超過150次。

▲今天凌晨發生規模6.6地震。（圖／NCDR）



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陳國昌說，估計3天內有規模5到6餘震，後續餘震發生多久很難判斷，中小型餘震持續1到2個月，甚至1年後有中型餘震發生，也不用驚訝。

陳國昌指出，今天凌晨這起規模6.6地震，是氣象局修改震度分級表以來，第一次震度達到「6弱」；而該地震位於板塊碰撞區域位置內，從1973年來看、將近半世紀時間，這地區附近構造或鄰近構造，僅有15次地震，都沒發生規模超過6.0以上地震，雖中小型地震滿多，但大地震不那麼多，非常少見。

而根據長期平均值，一年中規模超過6以上的地震約為2.5個，通常為2至3個，今年至今已3次。陳國昌指出，台灣地震有延續去年較為頻繁狀況，「我們有在懷疑，甚至認為，很有可能台灣周邊地區，甚至全世界地震活躍期，開始在上升」，要注意未來地震會不會更加頻繁。

