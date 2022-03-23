陸日增本土「2591+2346」！3月逾4萬人感染　官方坦言動態清零難

▲吉林長春疫情大爆發。（圖／路透）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸衛健委23日通報，新增本土病例2591例，新增本土無症狀感染者2346例，累計4937例。大陸國家衛健委疾控局副局長雷正龍22日指出，3月以來，大陸累計報告本土新冠肺炎感染者，已超過4.1萬例，涉及28個省市區。大陸疾控中心專家坦言，當前實施「動態清零」難度比以前大，要更快更早採取措施。

大陸衛健委通報指出，新增確診病例2667例。其中境外輸入病例76例（廣西12例，上海10例，浙江10例，湖南10例，廣東8例，四川7例，福建6例，河南6例，天津4例，山西2例，北京1例），含21例由無症狀感染者轉為確診病例（浙江9例，湖南8例，四川4例）。

其中新增本土病例2591例（吉林2320例，其中長春市1979例、吉林市331例、四平市9例、延邊朝鮮族自治州1例；福建110例，其中泉州市100例、莆田市6例、漳州市4例；遼寧36例，其中營口市13例、大連市12例、沈陽市7例、遼陽市4例；天津24例，其中西青區13例、河北區3例、紅橋區3例、濱海新區2例、河東區1例、東麗區1例、北辰區1例；山東24例，其中濱州市16例、煙台市4例、濟南市1例、青島市1例、淄博市1例、威海市1例；廣東15例，其中深圳市13例、東莞市1例、中山市1例；黑龍江13例，均在哈爾濱市；河北9例，其中廊坊市7例、石家莊市1例、唐山市1例；江西9例，均在南昌市；河南6例，其中周口市4例、鄭州市1例、開封市1例；甘肅6例，其中蘭州市5例、隴南市1例；北京4例，其中朝陽區3例、東城區1例；上海4例，其中徐匯區2例、嘉定區2例；陝西3例，其中寶雞市2例、西安市1例；江蘇2例，均在鹽城市；湖南2例，均在長沙市；雲南2例，均在德宏傣族景頗族自治州；浙江1例，在湖州市；重慶1例，在沙坪壩區），含94例由無症狀感染者轉為確診病例（吉林73例，遼寧13例，福建3例，山東3例，浙江1例，廣東1例）。無新增死亡病例。新增疑似病例3例，均為境外輸入病例（均在上海）。

報告新增無症狀感染者2469例，其中境外輸入123例，本土2346例（上海977例，其中閔行區306例、浦東新區237例、嘉定區109例、徐匯區84例、黃浦區59例、松江區31例、靜安區28例、普陀區21例、長寧區20例、青浦區20例、崇明區19例、寶山區16例、虹口區13例、奉賢區8例、楊浦區3例、金山區3例；吉林528例，其中吉林市522例、梅河口市3例、延邊朝鮮族自治州2例、遼源市1例；河北183例，其中廊坊市147例、唐山市34例、滄州市2例；福建160例，其中泉州市144例、福州市9例、莆田市4例、漳州市3例；山東157例，其中濱州市147例、威海市4例、淄博市3例、臨沂市2例、煙台市1例；遼寧127例，其中沈陽市53例、大連市42例、營口市32例；江西49例，其中南昌市48例、宜春市1例；甘肅37例，其中蘭州市21例、天水市9例、白銀市5例、臨夏回族自治州2例；黑龍江28例，其中哈爾濱市27例、黑河市1例；天津23例，其中西青區11例、河北區3例、東麗區3例、靜海區2例、河東區1例、河西區1例、紅橋區1例、濱海新區1例；江蘇22例，其中常州市17例、南京市2例、宿遷市2例、蘇州市1例；雲南15例，其中德宏傣族景頗族自治州13例、臨滄市1例、紅河哈尼族彝族自治州1例；廣東12例，其中東莞市7例、深圳市5例；安徽11例，其中銅陵市7例、亳州市4例；廣西7例，其中崇左市3例、防城港市2例、欽州市2例；浙江5例，其中衢州市2例、杭州市1例、嘉興市1例、台州市1例；河南5例，其中焦作市4例、周口市1例）；當日轉為確診病例115例（境外輸入21例）；當日解除醫學觀察509例（境外輸入147例）；尚在醫學觀察的無症狀感染者22000例（境外輸入1589例）。

截至3月22日24時，現有確診病例25103例（其中重症病例50例），累計治愈出院病例107490例，累計死亡病例4638例，累計報告確診病例137231例，現有疑似病例12例。累計追蹤到密切接觸者2105379人，尚在醫學觀察的密切接觸者361628人。