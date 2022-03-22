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台東「電」到底！本土電音盛會4／2登場　世界百大DJ壓軸

▲▼台東「ECMF電到底-不夜山海電子音樂祭」4月2日至3日盛大登場，邀請世界百大DJ壓軸演出。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

台東「ECMF電到底-不夜山海電子音樂祭」4月2日至3日盛大登場，邀請世界百大DJ壓軸演出。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

2020年10月台東掀起一股電音風潮，由首屆「ECMF電到底-不夜山海電子音樂祭」受到全國電音樂迷的深度關注，今年在疫情稍緩下，即將在清明連假4月2、3日舉行，並邀請到首屆冠軍DJ HUNTCO、亞軍MAFAN以及舞台魅力獎Chen's Bro Club擔任表演嘉賓，讓我們一起期待在比賽後他們有什麼樣的蛻變，更有不少超強卡司，純本土電音盛會在台東，您還在等什麼！

台東縣長饒慶鈴表示，電子音樂是流行趨勢之一，在我們舉辦了第一屆ECMF電到底-不夜山海電子音樂祭得到了廣大的回響，去年活動因疫情關係取消辦理，但在去年跨年活動中加入了電音元素，現場氣氛真的是High到最高點，這表示喜愛電子音樂的民眾已然慢慢成長，我們舉辦的電音活動將會加入本土、在地的文化元素，跟電子音樂結合，打造一場純本土的電音盛會。電音派對不再只是狂歡，而是一場精緻且有自己文化的音樂祭！電音在台東我驕傲。

▲▼台東「ECMF電到底-不夜山海電子音樂祭」4月2日至3日盛大登場，邀請世界百大DJ壓軸演出。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

文化處指出，2020年首次辦理「ECMF電到底-不夜山海電子音樂祭」，自8月開始起跑的DJ比賽，就吸引了全國DJ好手爭相報名參與，從網路初選、台北高雄複賽以及10月30日在台東的總決賽，最終徵選出冠亞季軍以及最佳評審獎、舞台魅力獎共5個獎項，也帶動台東地區電子音樂的風氣。

今年場地移師到台東市轉運站後方草皮，場地寬廣可容納更多民眾，且鄰近鐵花村及市中心，相信全國各地的樂迷都已經迫不及待想來參加這場電音盛會了，超強卡司讓你絕對不能錯過，4月2日魔幻電音Show，將邀請到妮可醬、女孩與機器人、April Red紅、DJ VN以及ABAO阿爆帶領曾妮、R.fu+ Sonia Calico 4個人詮釋電音尬古謠的全新滋味，完美組合顛覆你的想像！

4月3日電音新浪潮從下午4點開始，打頭陣的是第一屆ECMF電到底-DJ徵選賽的優勝者Chen's Bro Club、MAFAN、DJ HUNTCO，接者是北中南3地知名Night Club代表-DJ Woody、alex36+DJ Anchor、DJ Abby&Kasha，除了純正的電音之外，也邀請KEEP DANCE STUDIO街舞團隊一起演出。

最後壓軸則是由世界百大DJ Junior&Kyle以及本場絕對不能錯過由DJ Cookie與台東在地傑出團隊-舞夢砂城合作的「跨界限定」，這麼精采的電子音樂祭，電音樂迷是絕對不能錯過的，想知道更多詳細資訊別忘了關注Facebook：ECMF-電.到底-不夜山海電子音樂祭及IG：ECM_Festival喔！
 

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