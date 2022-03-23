睡眠障礙與肥胖有密切關係？！專家曝「深夜運動」不僅增加代謝又好睡

【企劃特輯】

睡不好不只會影響記憶力、專注力、情緒，嚴重時甚至引發慢性病，最近更有研究報告指出，失眠可能直接導致肥胖！全台灣每10人就有1人有睡眠障礙，而台灣人服用的安眠藥的數量，更高居亞洲第一！睡不好不只會影響記憶力、專注力、情緒，嚴重時甚至引發慢性病，最近更有研究報告指出，失眠可能直接導致肥胖！這是因為熬夜、失眠時，人體代謝不掉的熱量約有200卡路里，相當於一碗白飯的量，若是長期睡眠不足，體內囤積的熱量將會相當可觀，專家表示:若擁有良好的睡眠品質，除了能常保身體機能健康，更能提有效提高代謝力「越睡越窈窕」。

▲長期熬夜失眠不僅影響睡眠品質，近期研究報告指出，失眠與肥胖有密切關係。

20年前「飛龍在天」大不如前 從飛龍變「肥龍」

許多藝人為了工作日夜顛倒，影響睡眠品質，導致身材走樣，本土劇一哥江宏恩也曾有這樣的困擾，甚至曾因此胖到90公斤。江宏恩表示，拍戲時他必須長時間熬夜，而且一天經常要吃到四、五餐；年輕時因為體內代謝機能好，不管吃再多，只要運動一下就能消耗掉了。但就在35歲之後，他的身體突然腫了一大圈，甚至被網友戲稱是「肥龍在天」，才讓他驚覺自己的代謝狀況已大不如前。

▲江宏恩因拍戲熬夜，曾飆破90公斤達人生巔峰，被網友戲稱是「肥龍在天」，因此奮發找回健康體態。

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大叔年紀也能輕鬆甩20斤 重拾找回20年前健康體態

江宏恩表示自己嘗試過很多減肥的方法卻一直失敗，直到他49歲成為大叔的年紀，接觸到「日夜塑崩」這項產品，才終於成功瘦身。江宏恩透露，在飲食上採間歇性斷食及運動外，每天白天食用「塑崩錠」，可以抑制體內油脂的吸收、燃燒脂肪，不必擔心吃太多或太油，晚上食用「夜塑崩」，則可以激發體內的瘦身激素並增加夜間代謝，還可以幫助睡眠放鬆，讓他每天早上順暢排便，身體也變得輕盈自在，在短時間內狂瘦20公斤，找回從前的健康的體態與自信。

▲江宏恩除了飲食管控並搭配運動外，靠著「日夜塑崩」幫助成功甩肉﹐接拍的戲路也更廣了。

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葉家妤產後飄嬸味 靠「日夜塑崩」找回窈窕好身材

同為八點檔一線演員的葉家妤，也曾因為懷孕而體重上升，產後遭遇減重瓶頸，原本身材姣好的她，竟然飄出濃濃「嬸味」，甚至還曾被譏笑是「大肚婆」。所幸在江宏恩的推薦之下，葉家妤也使用了日夜塑崩，讓她成功瘦下10公斤，找回小蠻腰，重拾自信心，也讓老公陳宇風也對她刮目相看，夫妻倆找回熱戀期的甜蜜。葉家妤說，這都是多虧於「日夜塑崩」的雙重作用，白天不但能有效加速代謝，夜晚激發瘦素增加代謝，讓她能「越睡越瘦」。

▲葉家妤產後身材遭遇減重瓶頸，多虧江宏恩介紹，開始邁入「日夜塑崩」的窈窕計畫。

▲「日夜塑崩」夜晚也能激發瘦素增加代謝，讓她能「越睡越瘦」。

日燃燒、夜代謝 雙重作用 睡得好自然不發胖

究竟日夜塑崩為何能有這麼好的效果？專家指出，塑崩錠裡的白腎豆可以抑制澱粉吸收、降低熱量囤積，還能增加飽足感，枇杷葉則可以燃燒體內多餘脂肪、調節血糖，還能抑制甜食攝取，達到三倍阻斷效果。夜塑崩裡的辣木葉含有多種營養素、酶，可以加強激發瘦素、提升代謝力；標靶二型專利纖維則可以提升代謝、幫助排便，改善消化循環、促進腸胃蠕動；五味子可以幫助深層睡眠，提高睡眠品質，控制失眠、煩躁、不安，睡得好就能提高代謝力，自然不會發胖，越睡越窈窕。

▲「日夜塑崩」雙重奏，有效提升日夜代謝，把握關鍵期，達到有效減重。

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