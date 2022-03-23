　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

睡眠障礙與肥胖有密切關係？！專家曝「深夜運動」不僅增加代謝又好睡

▲▼ 睡眠障礙與肥胖有密切關係？！專家曝「深夜運動」不僅增加代謝又好睡 。（圖／品牌提供） 

【企劃特輯】

睡不好不只會影響記憶力、專注力、情緒，嚴重時甚至引發慢性病，最近更有研究報告指出，失眠可能直接導致肥胖！全台灣每10人就有1人有睡眠障礙，而台灣人服用的安眠藥的數量，更高居亞洲第一！睡不好不只會影響記憶力、專注力、情緒，嚴重時甚至引發慢性病，最近更有研究報告指出，失眠可能直接導致肥胖！這是因為熬夜、失眠時，人體代謝不掉的熱量約有200卡路里，相當於一碗白飯的量，若是長期睡眠不足，體內囤積的熱量將會相當可觀，專家表示:若擁有良好的睡眠品質，除了能常保身體機能健康，更能提有效提高代謝力「越睡越窈窕」。

▲▼ 睡眠障礙與肥胖有密切關係？！專家曝「深夜運動」不僅增加代謝又好睡 。（圖／品牌提供）

▲長期熬夜失眠不僅影響睡眠品質，近期研究報告指出，失眠與肥胖有密切關係。

20年前「飛龍在天」大不如前 從飛龍變「肥龍」

許多藝人為了工作日夜顛倒，影響睡眠品質，導致身材走樣，本土劇一哥江宏恩也曾有這樣的困擾，甚至曾因此胖到90公斤。江宏恩表示，拍戲時他必須長時間熬夜，而且一天經常要吃到四、五餐；年輕時因為體內代謝機能好，不管吃再多，只要運動一下就能消耗掉了。但就在35歲之後，他的身體突然腫了一大圈，甚至被網友戲稱是「肥龍在天」，才讓他驚覺自己的代謝狀況已大不如前。

▲▼ 睡眠障礙與肥胖有密切關係？！專家曝「深夜運動」不僅增加代謝又好睡 。（圖／品牌提供）

▲江宏恩因拍戲熬夜，曾飆破90公斤達人生巔峰，被網友戲稱是「肥龍在天」，因此奮發找回健康體態。

【官網日夜爆燃優惠組

大叔年紀也能輕鬆甩20斤 重拾找回20年前健康體態

江宏恩表示自己嘗試過很多減肥的方法卻一直失敗，直到他49歲成為大叔的年紀，接觸到「日夜塑崩」這項產品，才終於成功瘦身。江宏恩透露，在飲食上採間歇性斷食及運動外，每天白天食用「塑崩錠」，可以抑制體內油脂的吸收、燃燒脂肪，不必擔心吃太多或太油，晚上食用「夜塑崩」，則可以激發體內的瘦身激素並增加夜間代謝，還可以幫助睡眠放鬆，讓他每天早上順暢排便，身體也變得輕盈自在，在短時間內狂瘦20公斤，找回從前的健康的體態與自信。

▲▼ 睡眠障礙與肥胖有密切關係？！專家曝「深夜運動」不僅增加代謝又好睡 。（圖／品牌提供）

▲江宏恩除了飲食管控並搭配運動外，靠著「日夜塑崩」幫助成功甩肉﹐接拍的戲路也更廣了。

【momo購物網 優惠組】

葉家妤產後飄嬸味 靠「日夜塑崩」找回窈窕好身材

同為八點檔一線演員的葉家妤，也曾因為懷孕而體重上升，產後遭遇減重瓶頸，原本身材姣好的她，竟然飄出濃濃「嬸味」，甚至還曾被譏笑是「大肚婆」。所幸在江宏恩的推薦之下，葉家妤也使用了日夜塑崩，讓她成功瘦下10公斤，找回小蠻腰，重拾自信心，也讓老公陳宇風也對她刮目相看，夫妻倆找回熱戀期的甜蜜。葉家妤說，這都是多虧於「日夜塑崩」的雙重作用，白天不但能有效加速代謝，夜晚激發瘦素增加代謝，讓她能「越睡越瘦」。

▲▼ 睡眠障礙與肥胖有密切關係？！專家曝「深夜運動」不僅增加代謝又好睡 。（圖／品牌提供）

▲葉家妤產後身材遭遇減重瓶頸，多虧江宏恩介紹，開始邁入「日夜塑崩」的窈窕計畫。

▲▼ 睡眠障礙與肥胖有密切關係？！專家曝「深夜運動」不僅增加代謝又好睡 。（圖／品牌提供）

▲「日夜塑崩」夜晚也能激發瘦素增加代謝，讓她能「越睡越瘦」。

日燃燒、夜代謝 雙重作用 睡得好自然不發胖

究竟日夜塑崩為何能有這麼好的效果？專家指出，塑崩錠裡的白腎豆可以抑制澱粉吸收、降低熱量囤積，還能增加飽足感，枇杷葉則可以燃燒體內多餘脂肪、調節血糖，還能抑制甜食攝取，達到三倍阻斷效果。夜塑崩裡的辣木葉含有多種營養素、酶，可以加強激發瘦素、提升代謝力；標靶二型專利纖維則可以提升代謝、幫助排便，改善消化循環、促進腸胃蠕動；五味子可以幫助深層睡眠，提高睡眠品質，控制失眠、煩躁、不安，睡得好就能提高代謝力，自然不會發胖，越睡越窈窕。

▲▼ 睡眠障礙與肥胖有密切關係？！專家曝「深夜運動」不僅增加代謝又好睡 。（圖／品牌提供）

▲「日夜塑崩」雙重奏，有效提升日夜代謝，把握關鍵期，達到有效減重。

八點檔天王天后 狠甩不復胖
一年賣破五十萬組 『塑崩日夜奇蹟』速甩法寶這裡買！
●官網日夜爆燃優惠組：https://ivenor.tw/aj7Eh
●momo購物網 優惠組：https://chshop.work/x5Tqq
●客服專線：0800-520-367
●LINE 官方帳號：https://lin.ee/B8OLeq1

https://youtu.be/UTGHRto722g

►網友推到爆的「DIOR癮誘粉漾潤唇膏」才838元！

ET快訊
快訊／震不停！　花蓮又發生規模4.5地震
男星狂吞生蠔「晚上教訓妳」　對女友下戰帖！回家GG了
九頭身美女議員回家奔喪！　上手銬腳鐐靈堂下跪哭喊
找到了！新北女獨攀玉山北北峰失聯　陳屍溪谷上方平台
俄兵身藏一疊保險套！　她目睹煉獄景：他們性侵屠殺平民
LIVE／花蓮6.6強震橋坍斷多截　學者警告：這裡恐有8↑強
陳松勇千萬遺產圓滿分配！　印傭Yuli獲贈400萬今離台
強震讓長濱公路「長出驚天大蜜桃」　網：孫悟空要出世了
普丁爆乳大女兒爆婚變！　切斷荷蘭富商
快訊／南港女等公車突倒地！　公車進站「直接輾過」
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

睡眠障礙與肥胖有密切關係？！專家曝「深夜運動」不僅增加代謝又好睡

超商最新「Ohlala」來了！15款義大利麵、焗飯吃到爽　加滿明太子超銷魂

味蕾大挑戰！開箱手搖新品　居然是用「這一味」沒人知！？

搶救布丁頭大作戰！美女醫不求人DIY染髮攻略大公開

迎接清明假期！東森購物網超狂回饋　澎湖花火節2500元有找

莫蘭迪控看過來！英式系統廚房引領優雅新時尚

【廣編】輕透女神ELLA唯一指定　台灣研發Elastine 伊絲婷輕透系列

全台限量1000組！「韓國辛拉麵」變身悠遊卡了　這間賣場才買得到

大當機強制登出引不滿　蝦皮：伺服器異常、深感抱歉

加了五更腸旺！「香菜豬血糕比薩」升級回歸　吃得到豬大腸、豬血

旅客壓秒上車問「有到枋寮？」　台鐵副站長怒：干擾安全監視

車上導航剛指示「微靠左行」　駕駛秒見前車誤闖對向車道

左左右右要升國三了！不想交男友　「要化妝很麻煩」：睡覺比較實際XD

兒愛陣頭！媽手作「將爺套裝」　穿上嗨翻狂搖成廟會最萌焦點

「咻～蹦幾咧」貨車載乙炔外漏　儲槽爆噴4層樓高！掉回後斗

東航機頭朝下「筆直墜落消失」　當地公司證實：監視器拍下的

建中生分享段考午休日常　可外出吃飯學霸趁空讀書

曾救過命！14歲老哈士奇出院　報恩浪貓開心喵叫站門口探病

妻子夾奇特形狀菇笑到沒氣　老公秒拿豆皮蓋住：金變態

貓咪雙眼緊閉倒臥貨車輪旁　突起身「討賠」他驚：碰瓷？

睡眠障礙與肥胖有密切關係？！專家曝「深夜運動」不僅增加代謝又好睡

超商最新「Ohlala」來了！15款義大利麵、焗飯吃到爽　加滿明太子超銷魂

味蕾大挑戰！開箱手搖新品　居然是用「這一味」沒人知！？

搶救布丁頭大作戰！美女醫不求人DIY染髮攻略大公開

迎接清明假期！東森購物網超狂回饋　澎湖花火節2500元有找

莫蘭迪控看過來！英式系統廚房引領優雅新時尚

【廣編】輕透女神ELLA唯一指定　台灣研發Elastine 伊絲婷輕透系列

全台限量1000組！「韓國辛拉麵」變身悠遊卡了　這間賣場才買得到

大當機強制登出引不滿　蝦皮：伺服器異常、深感抱歉

加了五更腸旺！「香菜豬血糕比薩」升級回歸　吃得到豬大腸、豬血

花蓮6.6地震「台灣大丈夫」秒登日本熱搜！日網友著急洗版　內容暖爆

不斷更新／花東60震！今早地牛再掀規模4.5、最大震度3級

媒體議價仍無頭緒　立委批公平會白皮書是「國際案例大全」

花蓮6.6強震！宥勝「中午起床才知道」　網友睡死+1：被警報吵醒

民安演習首納戰爭元素　邱國正：戰災、不明導彈攻擊想定

林安紜、廖書賢／變更建物使用行為讓避風港變成軟腳蝦

賣舊搬新一步到位！　彭淮南9848萬新家曝光

新埔站手扶梯故障嚇壞民眾 北捷盤點248台同型號扶梯全數正常

新壽：16日已收到俄債利息　若用盧布付錢影響小

連東區墊底爐主都輸　勇士末節大當機慘吞敗

消費熱門新聞

麥當勞甜心卡開賣！「8品項」即起宣布停賣

麥當勞停賣18年「神級漢堡」復刻回歸

麥當勞38年首賣「地瓜條」明天開吃

等4年！麥當勞「神級漢堡」回來了

美女醫DIY染髮搶救布丁頭大作戰

內行買法懶人包美式賣場俗擱大碗

好市多4／1日起「加薪14％」！

頂呱呱炸雞、地瓜薯條買1送1今天開吃

睡眠障礙與肥胖有密切關係？！

大當機強制登出帳號　蝦皮回應了

小孩最愛變色泡沫終於再上架！

「韓國辛拉麵」變身悠遊卡了！

家樂福掀「訂製去屑洗髮精」搶購熱潮

超商最新Ohlala吃15款義大利麵、焗飯

更多熱門

相關新聞

營養師推5種助眠食物更好睡

營養師推5種助眠食物更好睡

睡眠是一天中的重要時刻，不但會影響隔天的精神，對於身體與大腦修補也很重要，若晚上睡不好，隔天精神不佳影響工作家庭，拉長作息時間之外還會產生更多壓力，再次影響睡眠變成惡性循環，「明明很累，卻還是睡不著」的情況常常發生，營養師表示與其吃藥不如先從食物下手，5個助眠食物一定要試試。

她腿麻如爬滿螞蟻！晚餐後才發作　懊惱求助醫

她腿麻如爬滿螞蟻！晚餐後才發作　懊惱求助醫

大陸睡眠研究報告「平均睡7.06小時」 因手機導致失眠佔49.9％

大陸睡眠研究報告「平均睡7.06小時」 因手機導致失眠佔49.9％

美CDC揭各年齡「黃金睡眠時間」！你睡飽了嗎？

美CDC揭各年齡「黃金睡眠時間」！你睡飽了嗎？

3個方法打造高品質睡覺！

3個方法打造高品質睡覺！

關鍵字：

睡眠肥胖

讀者迴響

熱門新聞

即／花東凌晨發生地震　全台有感狂搖

即／台灣東南海域規模5.4地震　中南部有感

即／花東01:41規模6.6地震　最大震度6弱

花蓮6.6強震　服飾店搖滾狂晃55秒

雷／《海賊王》魯夫惡魔果實覺醒

瘦子爆「3月初登記結婚」娶回辣女友！秘密宴客照曝

學者示警：規模8以上大地震會來

台東長濱711被震翻！「921的恐慌一擁而上」

6.6強震！玉里醫院前高架橋斷裂

快訊／2分鐘2強震「狂搖100秒」！01：43再發生規模6.1地震

快訊／關指部士官出營看診　陳屍中和旅館

即／國家警報3響！04:29台東5.8強震

「麻豆傳媒」供片團隊出事！3團隊24人落網

即／花蓮近海凌晨6.6強震　台東成功山區停電

福原愛偷吃橫濱男全因「這慾望被滿足」！

更多

最夯影音

更多
旅客壓秒上車問「有到枋寮？」　台鐵副站長怒：干擾安全監視

旅客壓秒上車問「有到枋寮？」　台鐵副站長怒：干擾安全監視
車上導航剛指示「微靠左行」　駕駛秒見前車誤闖對向車道

車上導航剛指示「微靠左行」　駕駛秒見前車誤闖對向車道

左左右右要升國三了！不想交男友　「要化妝很麻煩」：睡覺比較實際XD

左左右右要升國三了！不想交男友　「要化妝很麻煩」：睡覺比較實際XD

兒愛陣頭！媽手作「將爺套裝」　穿上嗨翻狂搖成廟會最萌焦點

兒愛陣頭！媽手作「將爺套裝」　穿上嗨翻狂搖成廟會最萌焦點

「咻～蹦幾咧」貨車載乙炔外漏　儲槽爆噴4層樓高！掉回後斗

「咻～蹦幾咧」貨車載乙炔外漏　儲槽爆噴4層樓高！掉回後斗

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面