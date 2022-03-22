203旅砲兵營最硬教召第4天　首度「5公里戰術行軍」曝光

記者林悅／台南報導

陸軍第八軍團步兵第203旅「新制14天教育召集訓練」，22日邁入第4天，除持續強化砲兵專業專長複訓外，安排召員實施首次「5公里戰術行軍訓練」課程，採循序漸進訓練方式，逐步鍛鍊召員體能及意志力，熟捻戰術運動要領，以厚實後備整體戰力。

▲步兵203旅砲兵營新制教召訓練進行105榴砲戰術機動演練。（圖／八軍團提供，下同）

戰術行軍訓練開始前，首先依想定狀況，由建制幹部帶領召員進行105榴砲戰術機動演練；抵達戰術位置後，首先由連長召集各排、組長下達行軍命令後，召員著全副武裝及戰術背包，攜行建制武器出發，途中行經數個山路的上、下坡，行軍全程共計5公里，在晴朗炎熱的天候下，對召員的體能與耐力具高度考驗。

▲行軍過程中，採狀況誘導方式，模擬遭敵毒氣攻擊，召員立即配戴防毒面具進行狀況處置。

▲行軍過程中，模擬發現敵無人機來襲，召員朝敵機來襲方向實施驅離射擊。

▲召員進行首次5公里戰術行軍訓練。

第八軍團強調，透過部隊戰術行軍訓練，結合行進間狀況演練設計，強化幹部與召員對各項突發狀況的應處能力；同時，透過讓召員親自走過戰時的責任地區，認識戰場環境，有效鏈結後備軍人與保鄉保土的使命感，確達「處處皆戰場，時時都訓練」之訓練目標。