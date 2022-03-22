男大生遭瑪莎3煞暴打後第136天　「戴耳機才能走進人群」現況曝

記者白珈陽／台中報導

台中瑪莎拉蒂3惡少暴打男大生案，羈押期將於24日屆滿，張敦量等3人日前請求交保，法官裁定延押2月，其中張禁見。本案發生在2021年11月7日，當時宋姓男大生因小擦撞，遭到瑪莎拉蒂惡少張敦量等3人痛毆，一度顱內出血命危，經緊急搶救後搶回一命，至今已136天，被害宋姓男大生的母親22日也透露男大生近況，她說，兒子已於2月間復學，但會害怕人群，必須戴上耳機隔絕外界聲音才能鼓起勇氣，目前每天都會親自開車接送兒子上下學。

▲宋母今日出面受訪。（圖／記者白珈陽攝）

宋母表示，前幾天對方向法官要求交保，經法官詢問她的意見後，她向法官說對於張等人有恐懼感，尤其張敦量從事暴力討債，擔心對方出來會開天價向他們索賠，法官遂於16日裁定延押。

宋母指出，上周開庭時都在撥放影片，對方律師要確認動作行為及聽聲音，影片中她及法官都有聽到男大生哀叫的聲音，但對方卻辯稱沒聽到，甚至說兒子會跌倒不是他們推的、是自己站不穩跌倒，「這些話讓我不寒而慄」，宋母認為，若對方已經反省過、檢討過，怎麼還會有這樣的言論，說一個故事來圓謊？

媒體問及宋姓男大生近況，宋母首先感謝大家關心，透露兒子已於2月14日復學上課，目前由她親自接送上下課，剛開始因跟不上同學進度，有些氣餒，但自己一直在身邊鼓勵他，包含老師、同學等的陪伴，目前逐漸步上軌道；面對案情內容，兒子盡量都先不去想，情緒仍不穩定，走進人群時會感到不安，都必須戴著耳機隔絕開，也擔心對方若被假釋，上課時段可能會被堵。

宋母強調，目前不會接受和解，只希望法院能夠盡早裁定判決，還給他們一個公道。