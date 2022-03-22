網內互打！民進黨高雄市議員初選　兩陣營為了737面看板開槓

▲民進黨「邁盟」市議員參選人抨擊公共財不公。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

民進黨高雄市黨部主委、立委趙天麟為了子弟兵的市議員初選，在高雄市區大掛看板，最近被基層多次質疑看板標榜公共財，卻獨厚特定候選人，邁盟成員林慧欣、陳慶鴻、黃偵琳、湯詠瑜、蘇致榮、黃彥毓、洪村銘，今（22）日集結在民族路與中正路口，背起各自小小的氣球看板背包，成員表示，面對737面公共財看板壓制人人人有感，已超過其他所有人的看板，邁盟成員呼籲「公共財不公，求民調還公道」。

▲「高雄正能量」市議員參選人出面回擊抹黑。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

前金新興苓雅區市議員參選人湯湧瑜指著被背後的看板表示，這是全高雄最壯觀最壯闊的黃金看板，長2250公分，寬450公分，就是所有新人遇到的公共財。自己23歲入黨，知道市黨部執委會擁有「議員提名席次建議權」、「黨員名冊」、「黨工的調度」的權力，這也是主委的權力，但曾多次看到是黨部的黨工帶著某特定參選人去拜訪地方里長及樁腳。

大旗美市議員參選人林慧欣表示，自己是農家子弟，父母親皆務農，對政治不熟悉，沒有長輩們手把手的教她怎麼選舉，靠的是家鄉的愛及熱忱，但另一位位參選人的看板主打「主委嚴選」，可是主委不主動展現公共性，反而一直指責是因為沒有申請主委助選，難道看板是她的10倍，也是因為沒申請嗎？從政者如此詮釋公共性，恐怕讓全民嘲笑民進黨吧？

前鎮小港市議員參選人黃彥毓說，原本今天「邁盟」也是要進行登記，臨時改行程就是因為部主委、派系領導人、立委，支持的團隊今天也在黨部登記造勢，為了黨內的和諧，邁盟自動調整時間彼此錯開，會再擇期聯合登記。

對於「邁盟」的指控，由趙天麟力挺的「高雄正能量」則回應，4位參選人從未動用黨部資源，過去為了「讓政治不一樣」的初衷與黨內和諧而不斷忍讓，但年輕不代表可以不斷被侮辱、輕視，呼籲對手適可而止、停止謾罵。

趙天麟則是表示，初選競爭是常態，盼大家正面看待，黨部樂於為所有參選人推薦，他強調，黨部主委是公共財，樂意推薦所有完成登記的參選人，盼初選過程和諧平順，來一場君子之爭。