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才出獄2年...他闖透天厝持刀搶屋主7千元　來不及花防火巷被逮

▲桃園市范姓男子去年11月間疑缺錢花用，持菜刀潛入中壢區某透天厝埋伏，深夜時屋主到3樓運動時遭挾持，范男強盜7000元後逃逸。（示意圖／視覺中國）

▲桃園范姓男子去年11月間疑缺錢花用，持菜刀潛入中壢區某透天厝埋伏，強盜7000元後逃逸。（示意圖／視覺中國）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市范姓男子因案甫於2019年12月服刑完畢出獄，去年11月間疑因缺錢花用，竟持菜刀破壞透天厝天井後潛入3樓埋伏，趁屋主晚間運動時，持菜刀挾持並以強暴手段逼迫交出財物，屋主無法抗拒、交出7000元財物，范男得手後隨即逃逸，但還沒來得及花錢，被警方循線拘捕到案，並起出犯案菜刀、童軍繩等證物；桃檢複訊時，范男坦承犯案，檢方偵結依攜帶凶器加重強盜罪嫌提起公訴。

檢警調查，42歲的范姓男子曾因毒品等案入監服刑，2019年12月刑滿出獄，未料去年11月29日下午5時許，以砂輪機破壞中壢區某處透天厝天井，潛入屋內3樓埋伏，屋主於晚間10時30分到3樓運動時，范男頭戴毛帽、手持菜刀、童軍繩等挾持屋主交出財物，以此強迫手段強盜，屋主心生畏懼不能抗拒，只好到2樓拿出7000元，范男得手後隨即逃離現場。

被害屋主不甘受害立即報警處理，中壢警方隨即在現場附近防火巷內拘捕范男到案，並起出做案用的菜刀、毛帽、童軍繩、手套與小腰包與現金7000元贓款。

桃檢複訊時，范男坦承犯行，被害屋主指證范男持菜刀、童軍繩潛入屋內挾持並搶走7000元之事實，警方則提供犯案現場照片、現場監視器影像畫面截圖佐證，檢方認為范男犯行明確且為累犯，偵結依攜帶凶器加重強盜罪嫌將范男提起公訴。

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