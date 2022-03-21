補助釋迦農戶汰換舊燈具　台東地區農會3／25舉行說明會

▲補助釋迦農戶汰換舊燈具將舉辦說明會。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

為因應中央政府「節能減碳」政策，台東縣政府今年將以農業節電為主題，推動「農業示範專區計畫」，25日上午在台東地區農會推廣部2樓舉行「農業節電試驗專區計畫補助辦法」，說明補助辦法申請流程及注意事項，歡迎台東地區有興趣之農民踴躍參加。



台東東為台灣主要釋迦產區，目前全縣釋迦栽培面積約達5千公頃，分佈於台東市、卑南鄉、太麻里鄉及東河鄉，去年度台東縣釋迦產出總收量超過約5萬公噸，夜間燈照技術佔有重要因素。

台東縣政府表示，釋迦產期仰賴釋迦夜間燈照技術，產期從原先的7月至隔年2月延長至5月，整年有將近10個月可以買到釋迦，近期台東縣政府更從不同面向及管道大力推廣台東釋迦，像是與便利商店共同獨家推出「好釋成霜霜淇淋」、與米其林JL Studio主廚林恬耀先生攜手推廣釋迦新吃法，以不同方式品嘗臺東優質水果，皆廣受好評。

財經處指出，使用夜間燈照技術雖可延長釋迦產期，卻增加台東縣農業產業用電量，因此，台東縣政府於今年公告「農業節電試驗專區計畫補助辦法」，補助釋迦農戶汰換舊有燈具更換成LED燈具，將舊有高耗能複金屬燈具汰換成用電量較低的LED燈具，期許有效降低農業用電量。