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康寧大學新董事名單出爐！北醫大6人群組勝出　未來有望併校

▲▼康寧大學大門外觀。（圖／記者湯興漢攝）

▲康寧大學董事會決選結果出爐，群組董事由台北醫學大學勝出。（圖／記者湯興漢攝）

記者崔至雲／台北報導

康寧大學去年7月遭教育部聲請解散全體董事職務，教育部近期依法組成康寧學校財團法人董事推選小組，昨（1日）傍晚甄選出新任董事，其中有6名個人董事入選，以及一名康寧大學教師代表，另 6人群組董事由台北醫學大學勝出，未來併校可能性極高。

康寧大學原董事會因未能完成捐資支付台南校區土地權利金承諾，經教育部於去年7月聲請法院解除全體董事職務，法院於去年11月17日裁定解除全體董事職務，並依照《私立學校法》組成董事推選小組，於近期展開重組新董事會事宜，日前小組已公布董事候選名單，其中群組董事包括台北醫學大學、智慧健康系統2組人馬，另有19人角逐個人董事席次。

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教育部昨晚公告決選結果，經小組決議，選出董事群組1組和個人董事6席。群組董事由台北醫學大學勝出，名單包括，張文昌、李祖德、陳玲玉、林建煌、朱娟秀、許淑羣，未來康寧、北醫大可望走向併校。另外6名個人董事入選，包括何弘能、李吉仁、林聖哲、邱仲慶、高靖秋、蔡惠任，以及一名康寧大學教師代表，待校內推舉選出。

教育部表示，推選小組2月18日會議決議董事推選採公開徵求方式辦理，個人董事其中1位為康寧大學專任教師(由學校自行推選產生)，教育部函請學校經公開程序推選1名專任教師擔任董事候選人。

教育部也說，康寧大學6月24日函報之董事候選人經小組討論後決議，因與前開決議及函文所提之「公開程序」不符，且候選人及有選舉權人未包含編制外專任教師，小組決議退請學校於1個月內重新推選候選人後再報。

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