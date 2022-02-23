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小商家貸款看這邊！台新銀推快閃優惠　利率2.022％

▲凱基銀推「蝦皮輕鬆貸」，前90天優惠利率0.88%。（圖／凱基銀行提供）

▲小商家貸款，台新銀推快閃優惠，凱基銀「蝦皮輕鬆貸」，前90天優惠利率0.88%。（圖／凱基銀行提供）

記者陳依旻／台北報導

銀行挺小商家！對零售業、批發業及餐飲業、蝦皮賣家推出貸款方案，其中，台新銀推出快閃優惠，民眾只要透過專案網址申請，在3月底前享有專案優惠利率前3期2.022%，並加碼手續費減免2,022元。

展望2022年，後疫情時代下消費行為快速轉變，各產業因應調整經營策略，如傳統零售模式導入數位服務，企業更需要加速數位發展並健全財務體質才能脫穎而出。

台新銀行消費金融處資深副總經理吳良民指出，台新銀行本次以全新的企業貸款體驗為出發，打造「微型企業數位融資平台-e企貸」，只要透過e企貸平台申請企業貸款，將不再受到地點及時間限制，最快可於1分鐘內完成線上申請，取代以往需徵提大量且繁瑣的申請文件。

吳良民表示，疫情嚴峻期間許多產業受到衝擊，台新銀行力挺企業取得資金以支應營運需求；自2020年主管機關公告中小企業紓困方案以來，台新銀行全力配合辦理逾7,000件紓困案件，涵蓋350個不同行業，與企業共體時艱攜手突破困境。

凱基銀行攜手蝦皮購物推出「蝦皮輕鬆貸」，無論是剛出社會或白手起家的蝦皮賣家，只要憑個人賣場的店舖與訂單資料，就能線上零接觸立即申請，除申請免開辦費外，凱基銀行加碼前90天0.88%優惠利率，簽約後最快5分鐘即撥款，還可全天候24小時隨時線上動用、彈性還款。

凱基銀行個人金融總處資深副總敖蓓寧表示，許多電商賣家的收入並不比一般上班族低，防疫期間電商更是訂單倍增，產生備貨需求及可能的短暫資金缺口，受限於網路賣家不具有傳統財力或薪資證明文件及普遍觀感認為網路賣家收入較不穩定等原因，難以向銀行申請到貸款。

這次與C2C電商蝦皮購物合作推出的「蝦皮輕鬆貸」，只要賣家於蝦皮購物網站裡線上同意授權，系統將直接串接其賣場數據及訂單資料，經判定符合標準後，可為在賣場上優良經營的賣家「個人信用」加分，並解決提供財力證明的痛點，讓賣家享有更便捷、快速且安全的金融服務。

凱基銀行也發現，當賣家業務量越來越大時，需要的週轉金額與週轉天數也跟著增加，因此加碼推出首次貸款額度最高60萬元、免開辦費、以及前90天0.88%低利等三大優惠，若以貸款1萬元計算，90天的利息不到25元，只要一杯紅茶的價格，就能協助賣家因應臨時資金缺口與擴大賣場規模的銀彈需求，且此貸款額度無綁約，可隨借隨還，讓賣家可在收到貨款後隨時還款。

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