台中女疑遭性侵墜樓亡！生前曾發文：希望大家記得我的好

▲賴姓男子疑似性侵張姓女子遭到私刑，警帶回9人。（圖／記者白珈陽翻攝）

記者白珈陽／台中報導

台中一名張姓女子日前墜樓身亡，經調查，其生前疑似遭到賴姓男子性侵，在墜樓前一天於網路上留下，「希望大家記得我的好」等語後墜樓身亡，目前檢方已採集檢體釐清真相。此外，賴男事後也遭到私刑，被打到滿臉是血，跪在人行道向一群男子供稱，他日前性侵1名張姓女子，害得對方輕生，而全案目前正由警方積極偵辦中。

台中市22日晚間網路社群流傳一部影片，1名自稱是賴姓男子的民眾，滿臉是血跪在人行道向一群男子供稱，他日前性侵1名張姓女子，害得對方悲憤墜樓身亡。據悉，賴男在西屯區某汽車旅館涉嫌性侵張女，事後張女情緒大受影響，曾服用藥物企圖輕生，經友人陪伴阻止，未料最後仍發生憾事。

▲賴姓男子疑似性侵張姓女子遭到私刑 。（圖／翻攝網路）

經查，26歲的張女留著一頭烏黑秀髮，身材相當性感火辣，平時也經常更新動態，豪不吝嗇於分享她的姣好身材，但她一天前，疑似遭到賴男性侵後於社群軟體寫下，「希望大家記得我的好，我愛你們」，從此再無更新。疑有親友了解情況，留言「真的太傻了…」

而就在張女墜樓身亡後，台中市警局21日凌晨接獲報案，稱1名賴姓男子（25歲）疑與人有糾紛遭毆打就醫，無生命危險；深入了解後發現，賴男遭人毆打成傷，還被逼著下跪自承性侵張女，導致張女墜樓，警方為釐清案情，立即成立專案小組，鎖定犯罪車輛及相關涉案人追緝到案，全案將朝傷害、聚眾鬥毆等罪方向漏夜偵辦。