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「科技偵查中心」掛牌　高檢署：精進偵查作為、推動偵查科技化

▲臺灣高檢署「科技偵查中心」掛牌 。（圖／臺灣高檢署提供，下同）

▲臺灣高檢署「科技偵查中心」掛牌 。（圖／臺灣高檢署提供，下同）

記者陳崑福／台北報導

法務部蔡清祥部長上任即提出「科技的法務部」，為貫徹部長的指示，因應偵查犯罪科技化，臺高檢署秉持強化偵查量能、維持公平正義之理念籌設「科技偵查中心」，21日下午在該署第三辦公室4樓由蔡部長等人舉行揭牌典禮，象徵偵查作為與時俱進，開拓嶄新里程。

▲臺灣高檢署「科技偵查中心」掛牌 。（圖／臺灣高檢署提供，下同）

高檢署表示，隨著新興科技發展，行動通訊、網路及虛擬貨幣等科技面向之興盛，犯罪手法日新月異，執法單位面臨更加嚴峻之挑戰，為使犯罪偵查不落窠臼，須即時走向科學化與科技化。

該署於 2017年 1 月 1 日成立偵查資料中心，投入提升檢察機關科技化辦案， 並統合各司法警察機關及犯罪查緝協力單位，推展大數據資料庫之運用、數位採證及相關科技偵查設備，期達資源共用、效率極大化之目標。邢泰釗檢察長到任後，關注應強化更多偵查科技化辦案量能，並於2020年間成立「臺灣高等檢察署科技偵查中心」， 並揭櫫中心主要目的與規畫範疇，廣納各新興技術，結合檢察機關既有偵查實務經驗，持續發展數位科技相關輔助系統及推動各各項犯罪對策研究，期能將科技偵查淬鍊至卓越境界。

科技偵查中心區分為三大主軸業務，分別為科技偵查組、科技監控組及偵查大數據組，科技偵查組包含數位鑑識、測謊、科技研發及加密貨幣分析等業務；科技監控組以衛星、行動等定位方式輔以 GIS 地理圖資及電子設備，即時掌握刑事被監控者之行蹤，以達監控定位及降低再犯罪之成效。

偵查大數據組包含科技偵查輔助平台應用、毒情分析研究及網路犯罪偵查協調等業務， 以現有之毒品資料庫、毒品知識庫、反電信詐騙資料庫及整合性資料庫等平台系統，應用於實體數位金流、人脈等關聯分析，以達事先預測及防範於未然。

高檢署指出，未來，科技偵查中心將持續研發檢察機關偵查所需之工具及輔助系統，並橫向跨機關進行資料取得及縱向資料分析，使偵查結果更臻完善。

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