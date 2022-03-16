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促轉從零開始？任務移轉太簡化　范雲：不該由法務部「處置加害者」

▲▼范雲昨天舉行「台灣轉型正義再來該如何？」公聽會。（圖／范雲國會辦公室提供）

▲「台灣轉型正義再來該如何？」公聽會。（圖／范雲國會辦公室提供）

記者呂晏慈／台北報導

促進轉型正義委員會歷經2度延任後，今年5月任期屆滿將解散。民進黨立委范雲15日舉行公聽會，建議未來識別及處置加害者任務不該交由法務部承接，且《政治檔案條例》應明文排除《國家情報工作法》；民進黨立委管碧玲會中直言，擔憂促轉「一切從零開始」，強調政治檔案要保護被害人，但加害方沒有保護的必要。

范雲昨天舉行「台灣轉型正義再來該如何？」公聽會，她表示，促轉會從現在至5月解散前，必須在最後的「任務總結報告」中，提出規劃方案、實施步驟、修法建議等內容，移交給行政院相關機制及各部會接續執行，不過，促轉會至今尚未對識別加害者，以及如何究責提出明確法理主張，包括政治檔案條例應否修法及是否提出人事清查相關法制等，且目前監控檔案未能對被監控人完整公開，也造成許多爭議。

范雲表示，3月15日的公聽會與會者雖然表達悲觀，但仍然提出幾項具體的修法建議，包括：轉型正義會報應明定每年召開次數、行政院長施政報告中應定期報告轉型正義工程進度、識別及處置加害者任務不該交由法務部承接、《政治檔案條例》應明文排除《國家情報工作法》、檔案爭議事項不能只有各機關可提出也要給人民權利、檔案局應定期公開接收檔案數量及公開狀況及比例等6大項。

管碧玲會中重申憂心指，目前促轉會任務移轉的修法太過簡單，例如，法務部是目前檔案公開中要求遮蔽的主要機關，卻把識別跟處置加害者交給法務部，不義遺址分給文化部，清除威權象徵交給內政部；中正紀念堂又要從文化部分到內政部，一切從零開始？另外，政治檔案要保護被害人，但加害方沒有保護的必要。

政治大學法律系副教授林佳和會中直言，政治檔案是轉型正義的關鍵，不能用「現在」對情報人員正當的法律保障，拿來套到保護「過去」基於某種程度邪惡、國家體系性不法、政治控制的威權統治時代的情報人員，沒有國家以這個理由來阻止政治檔案公開。

台灣大學社會系教授林國明也說，在不同政黨傾向都有的公民審議結論中，有「追求真相」優先於「社會和解」的共識，轉型正義推動不應該為了避免對立，就遮掩真相；對於真相的原則應該是「最大開放、最小遮蔽」。

此外，民進黨立委劉世芳會中表示，轉型正義不能只有行政調查，應該思考司法調查，另外，對於中正紀念堂的討論都聚焦在把遺像移開及改名，但這只是象徵性的移開，政府應該做更多，在時間軸中讓後代子孫能夠理解「不義遺址」是怎樣的「不義」。

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