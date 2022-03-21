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法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

更保犯保新書發表　邢泰釗：能伸張正義的是人，不是法律

▲▼2022年犯保更保工作指引新書發表會，法務部長蔡清祥(前排左一)、台高檢檢察長邢泰釗(前排右一)。（圖／記者吳銘峯攝）

▲2022年犯保更保工作指引新書發表會，法務部長蔡清祥（前排左一）、台高檢檢察長邢泰釗（前排右一）出席。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

為了讓服務更加專業化，建立SOP傳承經驗，臺灣高等檢察署檢察長、臺灣更生保護會董事長、犯罪被害人保護協會董事長邢泰釗，促成2會的《工作指引》出版，並於21日發表。法務部長蔡清祥盛讚邢泰釗在工作上的成就，至於邢泰釗也希望藉由書本的出版，傳遞「能伸張正義的是人，不是法律。」的精神

本次新書發表會由邢泰釗進行專案簡報，指出《更生保護工作指引》是第一線工作同仁的經驗交流，給予更生人實質有效率之協助，也期待更保夥伴透過這本書瞭解業務內容，互相交流、經驗傳承，提升專業知能，讓更生保護的精神更加落實與精進。另外他也認為，《被害保護工作指引》將各項專案實施方式、矚目案件處理原則、友善補償審議機制、修復式司法納入其中，未來也將做為工作人員服務時的重要依循，並透過定期進行測驗，督促工作人員熟悉各項業務的執行方法。

▼邢泰釗提到「能伸張正義的是人，不是法律。」（圖／記者吳銘峯攝）

▲▼2022年犯保更保工作指引新書發表會，邢泰釗講伸張正義。（圖／記者吳銘峯攝）

報告末了，邢泰釗引用美國聯邦檢察官普里特．巴拉拉著作《尋找正義》中的一段話，「能伸張正義的是人，不是法律。」期許未來更保、犯保的工作人員，能更多為當事人尋找實質的正義。

法務部長蔡清祥接著致詞，他一上台就先洋洋灑灑念出邢泰釗任內的重要政績，包含科技偵查中心的啟用、更保犯保業務的精進、高檢第三辦公大樓的修繕啟用，「這好像是邢檢察長、邢董事長的『工作總結報告。』」意指邢泰釗將可望升任檢察總長，引發哄堂大笑。

蔡清祥肯定邢泰釗在更生保護、犯罪保護上的工作成就。接著他話鋒一轉，提到犯保的小額貸款幫助馨生人的措施，他認為這還不夠，所以提出「更生事業群」的構想。蔡清祥認為，若是只有幫助更生人、馨生人這幾十萬元的貸款，也許能幫助創業；但面對社會上許多耕耘許久的業者，他們可能很快就會燒完貸款、失去立足之地，也就無法繼續在社會上存活。因此蔡清祥希望透過更保與社會的力量，建立更生事業群，先以事業群的方式扶植更生人等可以累積經驗，等有足夠的技能回歸社會時，再讓他們單飛。「這樣會有更多的人經過這樣歷練，也許成功機會更大。」

▼法務部長蔡清祥提到更生事業群的構想。（圖／記者吳銘峯攝）

▲▼2022年犯保更保工作指引新書發表會，部長蔡清祥致詞。（圖／記者吳銘峯攝）

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