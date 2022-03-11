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法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

更生保護陪伴創業　實際行動勉勵更生人

▲▼更生保護會邢泰釗董事長等人至臺東探望更生人阿明的果園。（圖／更生保護會提供）

▲更生保護會邢泰釗董事長等人至臺東探望更生人阿明的果園。（圖／更生保護會提供）

111年2月22日臺灣高檢署檢察長兼臺灣更生保護會董事長邢泰釗，在轄區臺灣高等檢察署花蓮檢察分署檢察長朱家崎、臺東地檢署檢察長蔡宗熙、更生保護會臺東分會主任委員李明義等人的陪同下，參與臺東地檢署以農業生產技術為主題所舉辦的「《營業秘密法》產官學座談會」、「營業秘密案件偵查實務研習會」，親訪更生保護會臺東分會為協助更生人順利復歸社會，提供就業、創業及生活輔導等各項協助，並且陪伴多年之成功更生人—砂畫家朱國富，以及農產經銷商阿明（化名）。

邢董事長一行人聽取朱國富及阿明創業的經歷及概況，了解到朱國富如何運用砂畫的創作來描繪臺東的在地文化及地景，以此來表現其對臺東在地人事物的感謝；更親自至阿明的木瓜園裡摘採木瓜，以實際行動體驗務農生活，即便是平凡的果物裡面也蘊含著人生的智慧及努力，這些果實象徵著阿明重返社會所獲得的圓滿成就，邢董事長更自掏腰包向阿明購買農產品。

邢董事長表示，為協助更生人能順利復歸社會，更生保護會積極強化各項服務效能，提供更生人無息創業貸款，幫助更生人實現創業的夢想，更保會近期也編印工作指引，要求更保工作人員精進專業職能，提升服務效能，使更生人能獲得更多的幫助順利與社會接軌，降低再犯率，促使其回饋於社會。（本文轉載自臺灣更生保護會2022年3月《甦活人生》電子報

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