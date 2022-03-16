法務部推「司法近用權」接地氣　蔡清祥更提檢察官須有同理心

▲法務部長蔡清祥強調，檢察官問案須有同理心。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

法務部為了拉近司法與民眾的距離，強調「司法近用權」，並開辦「被害人訴訟資訊獲知平台」等措施。不過法務部長蔡清祥強調，更重要的仍是態度；他認為檢察官要有正確服務的態度，更要對個案投入專業、同理心，否則一切都是枉然。

法務部16日舉行媒體茶敘，由檢察司提出「司法近用權」的題目。主任檢察官李超偉簡報時指出，法務部自司改國是會議後，積極推動「透明監督的人民參與」、「溫暖友善的被害人保護」、「保障人權的被告處遇」等司改政策。

因此，李超偉指出，法務部已經在全國檢察機關建置「被害人刑事訴訟資訊獲知平台」，使被害人能充分掌握案件進度、被告狀況等，進而可適時在訴訟程序中表達意見，並及時採取因應作為，賦予被害人更完整之保障及維護被害人訴訟資訊之獲知權益。平台自去年7月10日啟用至今，已有辦理193件提供被害人訴訟資訊事宜。

而蔡清祥結尾時指出，行政措施越來越完善，但最重要的仍是態度，要有正確服務的態度，不管是行政人員對民眾的態度，還有檢察官問案的態度。「但是還是有少數的檢察官沒有體會到，其實老百姓要的，就是你在處理個案上的專業、有沒有投入、是不是能夠同理心，這個我覺得才是核心的問題所在。」

對於檢察官問案態度、是否具同理心等狀況，一直是蔡清祥強調的重點。先前高雄地檢署檢察官趙期正，在訊問被告時竟說出「你的辯護人裡面有人吸毒？你辯護人有病，在抽大麻？」「想換漂亮的、女的（辯護人）都可以」等言詞，被移送檢察官評鑑委員會個案評鑑，當時蔡清祥就發出聲明，「對於此事，法務部深表痛心，除責令職務監督機關儘速依法查處以正綱紀外，法務部也重申對於不適任司法官加速淘汰之決心。」