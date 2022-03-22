　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

座位決定生死！　專家曝「空難預防自保5關鍵」：倖存率高40％

▲▼ 飛機,機位,機票,航空。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

▲飛機和遊覽車雷同，都有相對安全的座位。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

記者張靖榕／綜合外電報導

中國東方航空一架波音737客機21日在廣西梧州墜毀並引發山火，基上含機組員132人生死不明。一般人平常登機通常會選自己喜歡的靠走道或靠窗座位，但萬一空難發生時，座位的選擇就很重要；專家表示，選擇的座位很可能最終會決定生死。此外，還有4項自保措施可以靠乘客自己做到。

東方航空此次墜機打破過去11年0失事紀錄，情況相罕見，美媒「ABC News」根據美國國家運輸安全委員會（NTSB）統計指出，每120萬個航班中只有一個航班會發生事故，但除了機長、機組員與塔台的努力之外，乘客仍然可以透過選擇座位來做一些預防性措施。

英國格林威治大學（University of Greenwich）教授蓋利亞（Ed Galea）耗時25年，研究超過100起空難，訪問約1900名倖存者後，他歸結出一項結論，坐在靠近走道或靠近出口門邊位置的乘客，倖存機率較大，因此若登機時選好這類位置，一旦真的碰上失事意外也會比較有安全保障。

《大眾機械雜誌》（Popular Mechanics）統計自1971年以來所有飛安事故，則發現相對於坐在飛機前排，選擇後排座椅的乘客更安全，事故倖存率高出40％。

《探索頻道》（Discovery）也針對此做過一項測試，透過讓假人充當乘客，並在一架波音727上安裝38個攝影機和傳感器，讓飛機在沙漠中墜毀來進行研究，發現當飛機機腹朝下，機鼻首先墜地的情況，前排第一到第七排座位死傷最為慘重。測試也表明事故後最重要是迅速逃離飛機，因此坐在出口附近5排座位以內的乘客，倖存機率較大。

除了事前選擇較安全的座位外，還有4項登機後或飛機失事時可以增加倖存率的注意事項，如繫好安全帶，可以防止在飛機搖晃急墜時，人失去意識後被拋離座位或撞擊其他東西。

第二，注意飛機上的緊急出口，預先清楚出口位置後，一旦發生狀況就能少去混亂中尋找逃生方向的時間，飛機失事後每一秒都是逃生關鍵。第三，意外發生時需要保持冷靜，冷靜判斷情況是需要練習的生存技能，在極端情況中保持理智和警覺，聽從空服員的指示非常重要。

最後一項，就是當意外發生時保持安全姿勢。1989年「英倫航空92號班機空難」事件中，機上126人裡共79人倖存；然而倖存者中有許多人雙腿膝蓋以下部位都出現骨折或嚴重斷裂的情況，因為他們在過程中都是雙腿伸直或把腳靠在前座上，才導致腿部骨折，因此在緊急情況下要做的是雙腳平貼飛機地面，把隨身行李放在前座下方，這樣能在撞擊時形成緩衝墊的效果，減少雙腳撞擊前座的力道。

此外還可以幫頭部採取額外保護措施，例如枕頭，原理同樣是減少衝擊影響，以及盡快將身上的尖銳物體或硬物排除。

►「天成文旅華山町」一泊一食2000元有找！

ET快訊
東航客機「詭異垂直下墜」7000公尺！　前機師分析：恐是人為
33歲男躲過失事航班　全因妻子一句話
快訊／高雄「轎車燒成火球」　畫面曝光
鴻海「平價電動休旅」要來了！　開放預購時間曝
中華郵政調高存款利率　4優惠貸款同步調升
劉真逝世2周年　辛龍晚間發聲
1行為降低乳癌發生率　醫證實：不做死亡率高4倍
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

俄電視主持人痛罵阿諾：替美國「大外宣」　根本美國帝國主義嘴臉

俄法院裁定「反對派領袖」納瓦尼欺詐罪　刑期最多可增加13年

紐時：俄可能動用「小型核武」轟炸烏克蘭　失控恐爆全面核戰

普丁眼中釘　俄反對派領袖遭判詐欺罪成立

「6秒9連轟」震撼影片曝！俄軍精準投彈　炸毀馬力波工業區

日本今晚恐「300萬戶大停電」！1張圖曝東電超缺電現況

「熱浪」襲南極東部　3月氣溫較往年高逾30度創紀錄

想到普丁就害怕　波蘭邊境居民曝最大恐懼「下一個輪到我們」

寵物店帶回家養一個禮拜　爸媽發現愛犬咬死17個月大女兒崩潰

俄軍對烏狂射炸彈之父！現場畫面首曝光　威力驚人可瞬間蒸發人體

大S閃婚加入韓國媳...天心笑：我輸了！　「我們比較恰北北」老公們得互相支援XD

開箱拉斯維加斯近百坪豪宅　新裝潢1800萬台幣拎包入住

日本帥老師集中猛練4年跳箱　瞬間爆發力飛2.85刷新紀錄

楊祐寧「猛搖車」惹怒林心如：好煩喔！　《華燈》花絮公開..蘿絲「紫薇上身」XD

旅客壓秒上車問「有到枋寮？」　台鐵副站長怒：干擾安全監視

耳邊「多金肉搏戰」激烈開打　媽在旁淡定追劇當作沒看到

妻子夾奇特形狀菇笑到沒氣　老公秒拿豆皮蓋住：金變態

馬爾濟斯走失！遇善心人送派出所　警助PO文尋主人...女飼主重逢淚奔

黃大謙改編《妹妹》➝《阿公》　超鬧歌詞瘦子讚：比原本的好

高雄男狂嗑400顆蛤蠣噴鼻血　老闆：以後來店消費「免單」

俄電視主持人痛罵阿諾：替美國「大外宣」　根本美國帝國主義嘴臉

俄法院裁定「反對派領袖」納瓦尼欺詐罪　刑期最多可增加13年

紐時：俄可能動用「小型核武」轟炸烏克蘭　失控恐爆全面核戰

普丁眼中釘　俄反對派領袖遭判詐欺罪成立

「6秒9連轟」震撼影片曝！俄軍精準投彈　炸毀馬力波工業區

日本今晚恐「300萬戶大停電」！1張圖曝東電超缺電現況

「熱浪」襲南極東部　3月氣溫較往年高逾30度創紀錄

想到普丁就害怕　波蘭邊境居民曝最大恐懼「下一個輪到我們」

寵物店帶回家養一個禮拜　爸媽發現愛犬咬死17個月大女兒崩潰

俄軍對烏狂射炸彈之父！現場畫面首曝光　威力驚人可瞬間蒸發人體

推特心臟爆擊！極短小說每篇不到140字　最後一句會「忍不住顫抖」

富邦熱身賽最會轟　申皓瑋牢記失敗經驗

俄電視主持人痛罵阿諾：替美國「大外宣」　根本美國帝國主義嘴臉

染疫外賓到飯店才採檢遭疑破口！指揮中心說沒問題「揭認定標準」

無線台東TTFree-數位福利網　榮獲2022智慧城市創新應用獎

東航客機「詭異垂直下墜」7000公尺！前機師分析2可能：想了整晚

本來要訂失事航班！33歲男聽妻一句話　怨「浪費時間」卻躲過墜機

謝金河：讓台灣成為電動巴士練兵的場域　成功率會大很多！

「廣播真人書」體驗播客DJ趣　新北市圖新上架開放借閱

快訊／高雄鳥松轎車開一半「突燒成火球」　後座載電瓶突自燃

過年沒回家！電鍋「每天冒白飯」 高雄妹爽嗑半月...看監視器爆雞皮

國際熱門新聞

俄宣布退出對日「二戰和平條約談判」

她被普丁訓練成性愛機器　肉體誘獵物

即／俄羅斯擬「退出WTO草案」

葡萄牙「聖若熱島」48hrs地震狂搖1100次

烏克蘭醫下令閹割俄戰俘：他們是蟑螂不是人類

紐時：俄恐用小型核彈炸烏克蘭

《華爾街》：美軍援烏秘密獲取蘇聯製防空系統

丈夫性侵15歲姪女　人妻揮刀閹了他

座位決定生死！　專家曝空難自保5關鍵：倖存率高40％

白俄大使遭甩「30枚銀幣」　羞辱片曝光

俄軍近1萬死1.7萬傷！　親俄媒疑洩真實數字

132人空難　普丁向習近平表達慰問

拒最後通牒！　澤倫斯基：與俄談判協議給公投決定

盤點烏俄狂搶馬力波「4重要原因」

更多熱門

相關新聞

東航港股沒跌完　美股波音也受挫

東航港股沒跌完　美股波音也受挫

中國東方航空客機墜毀，該股在港股殺尾盤，收報2.75港元，跌幅6.5％，至於在美股ADR在盤前一度最低來到15.5美元，跌幅18.5%，失事飛機為波音製造，波音股價在美股盤前最低來到175.33美元，挫逾9%。

陸民航局：客機確認墜毀　已啟動應急機制

陸民航局：客機確認墜毀　已啟動應急機制

機上有台人？台灣分公司：待總部回應

機上有台人？台灣分公司：待總部回應

救援人員：飛機完全解體

救援人員：飛機完全解體

陸民航局證實東航客機已墜毀　機上132人

陸民航局證實東航客機已墜毀　機上132人

關鍵字：

東方航空波音737墜毀美國北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

麥當勞甜心卡開賣！「8品項」即起宣布停賣

台灣金針菇驗出「致命細菌」！　FDA緊急公告

空姐登機前留4字遇難　夫崩潰衝公司

1萬8請婚禮主持人！「爽自拍喬奶」整場狂出包

《全明星》粿粿爆已懷孕2個月！

左左右右要升國三了！甜美近況曝光

鋼筋上卡齒輪？內行一看驚讚：施工很實在

麥當勞停賣18年「神級漢堡」復刻回歸

美靈媒告訴她改住台灣別去中國　神預言發生了

蘇慶儀「最後慘死」全因2導火線！她：真的欠殺

「麻豆傳媒」供片團隊出事！3團隊24人落網

台電情殺兇嫌身分曝　前棒球國手持刀殺害女友

快訊／本土+10「分布4縣市」　另增79例境外移入

舞蹈正妹婚後胖35公斤　老公：日子有趣多了

小情侶娃娃機店「激戰42秒」影外流

更多

最夯影音

更多
大S閃婚加入韓國媳...天心笑：我輸了！　「我們比較恰北北」老公們得互相支援XD

大S閃婚加入韓國媳...天心笑：我輸了！　「我們比較恰北北」老公們得互相支援XD
開箱拉斯維加斯近百坪豪宅　新裝潢1800萬台幣拎包入住

開箱拉斯維加斯近百坪豪宅　新裝潢1800萬台幣拎包入住

日本帥老師集中猛練4年跳箱　瞬間爆發力飛2.85刷新紀錄

日本帥老師集中猛練4年跳箱　瞬間爆發力飛2.85刷新紀錄

楊祐寧「猛搖車」惹怒林心如：好煩喔！　《華燈》花絮公開..蘿絲「紫薇上身」XD

楊祐寧「猛搖車」惹怒林心如：好煩喔！　《華燈》花絮公開..蘿絲「紫薇上身」XD

旅客壓秒上車問「有到枋寮？」　台鐵副站長怒：干擾安全監視

旅客壓秒上車問「有到枋寮？」　台鐵副站長怒：干擾安全監視

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面