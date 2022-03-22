　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

今晚起「雨最大」灌全台！鋒面掃過跌6℃　最低溫時間曝

記者陳俊宏／台北報導

今晚起雨最大灌全台！中央氣象局預報員張承傳提醒，今天（22日）晚間到周三是未來一周「降雨最全面、雨最多」的時間，全台有雨，其中中部以北降雨時間較長；周三晚到周四清晨是較低溫時間，預估中部以北16度。

天氣圖。（圖／氣象局）

▲今鋒面通過，凌晨開始中部以北已有陣雨。（圖／氣象局）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▼今晨0時至5時半累積雨量圖。（圖／氣象局）

（圖／氣象局）

氣象局今晨對桃園市、新竹縣和連江縣發布「濃霧特報」，今金門及馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，夜間及清晨北部地區亦有局部霧或低雲影響能見度，新竹縣、桃園及馬祖已出現能見度不足200公尺的現象。

張承傳接受《東森新媒體ETtoday》訪問指出，今鋒面通過加上東北季風增強，凌晨開始中部以北已有陣雨，南部有零星降雨，東部有短暫陣雨或雷雨；今北部、東北部轉涼，高溫20-22度，中部、東部和東南部26、27度，南部仍有29-32度。氣象局觀測，台北市周一高溫來到25.9度，今預報僅20度，降幅達近6度。

天氣圖。（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

張承傳提醒，今晚華南雲雨區東移，降雨更為持續，今晚到周三降雨最全面、雨最多，各地有雨，其中中部以北下雨時間較長，中部以北和南部山區有局部較大雨勢發生機率；周三晚到周四清晨是較低溫時間，預估中部以北16度。

張承傳表示，周四各地仍有雨，但時間較短、較局部；周五東北季風減弱，北部、東北部高溫回到24、25度，北部、東半部和中南部山區有些下雨。

張承傳說，周六另一鋒面接近，北部有局部短暫陣雨或雷雨，中部、東半部和南部山區午後有局部短暫雷陣雨，氣溫更高，北部來到30度；周日、下周一鋒面通過，加上華南雲雨區東移，以及東北季風增強，下雨又增多，除南部平地不容易下到之外，其他地區有短暫陣雨或雷雨。

►「天成文旅華山町」一泊一食2000元有找！

ET快訊
東航客機「詭異垂直下墜」7000公尺！　前機師分析：恐是人為
33歲男躲過失事航班　全因妻子一句話
快訊／高雄「轎車燒成火球」　畫面曝光
鴻海「平價電動休旅」要來了！　開放預購時間曝
中華郵政調高存款利率　4優惠貸款同步調升
劉真逝世2周年　辛龍晚間發聲
1行為降低乳癌發生率　醫證實：不做死亡率高4倍
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

染疫外賓到飯店才採檢遭疑破口！指揮中心說沒問題「揭認定標準」

東航客機「詭異垂直下墜」7000公尺！前機師分析2可能：想了整晚

1922平台最終回「沒BNT」！3款疫苗78.9萬劑明天起預約

和平醫院護理師確診「疑遭馬籍境外個案傳染」　全院800人普篩

藍牙耳機超夯！他問「誰還用有線？」　內行曝3優勢：無法取代

奧客遛狗進超商隨地拉屎...裝沒事離開！女店員怒：我擦了半小時

快訊／中華郵政明起「調整存款利率」！調升幅度最高0.315個百分點

10元紀念幣千萬別花掉！　賣家曝成交價：這款秒翻3倍

婆家人懂體諒她「婚後想一起住」　眾人見目的勸搬：花錢維持婚姻

清明節前後「3生肖」財運旺到爆！有望加薪、發大財

大S閃婚加入韓國媳...天心笑：我輸了！　「我們比較恰北北」老公們得互相支援XD

開箱拉斯維加斯近百坪豪宅　新裝潢1800萬台幣拎包入住

日本帥老師集中猛練4年跳箱　瞬間爆發力飛2.85刷新紀錄

楊祐寧「猛搖車」惹怒林心如：好煩喔！　《華燈》花絮公開..蘿絲「紫薇上身」XD

旅客壓秒上車問「有到枋寮？」　台鐵副站長怒：干擾安全監視

耳邊「多金肉搏戰」激烈開打　媽在旁淡定追劇當作沒看到

妻子夾奇特形狀菇笑到沒氣　老公秒拿豆皮蓋住：金變態

馬爾濟斯走失！遇善心人送派出所　警助PO文尋主人...女飼主重逢淚奔

黃大謙改編《妹妹》➝《阿公》　超鬧歌詞瘦子讚：比原本的好

高雄男狂嗑400顆蛤蠣噴鼻血　老闆：以後來店消費「免單」

染疫外賓到飯店才採檢遭疑破口！指揮中心說沒問題「揭認定標準」

東航客機「詭異垂直下墜」7000公尺！前機師分析2可能：想了整晚

1922平台最終回「沒BNT」！3款疫苗78.9萬劑明天起預約

和平醫院護理師確診「疑遭馬籍境外個案傳染」　全院800人普篩

藍牙耳機超夯！他問「誰還用有線？」　內行曝3優勢：無法取代

奧客遛狗進超商隨地拉屎...裝沒事離開！女店員怒：我擦了半小時

快訊／中華郵政明起「調整存款利率」！調升幅度最高0.315個百分點

10元紀念幣千萬別花掉！　賣家曝成交價：這款秒翻3倍

婆家人懂體諒她「婚後想一起住」　眾人見目的勸搬：花錢維持婚姻

清明節前後「3生肖」財運旺到爆！有望加薪、發大財

富邦熱身賽最會轟　申皓瑋牢記失敗經驗

俄電視主持人痛罵阿諾：替美國「大外宣」　根本美國帝國主義嘴臉

染疫外賓到飯店才採檢遭疑破口！指揮中心說沒問題「揭認定標準」

無線台東TTFree-數位福利網　榮獲2022智慧城市創新應用獎

東航客機「詭異垂直下墜」7000公尺！前機師分析2可能：想了整晚

本來要訂失事航班！33歲男聽妻一句話　怨「浪費時間」卻躲過墜機

謝金河：讓台灣成為電動巴士練兵的場域　成功率會大很多！

「廣播真人書」體驗播客DJ趣　新北市圖新上架開放借閱

快訊／高雄鳥松「轎車燒成火球」　後座載電瓶突自燃

3萬朵玫瑰花浪漫燈海只到27日　愛拍美照民眾請把握機會

女駕駛開進「僅200公分窄巷」　技術高超從不刮車：開30年了

生活熱門新聞

台灣金針菇驗出「致命細菌」！　FDA緊急公告

1萬8請婚禮主持人！「爽自拍喬奶」整場狂出包

美靈媒告訴她改住台灣別去中國　神預言發生了

快訊／本土+10「分布4縣市」　另增79例境外移入

快訊／雲林爆量足跡曝光！確診個案2鄉鎮瘋狂訪友

阿美族男子「為女友遺愛」　申請入烏克蘭當傭兵

中華郵政　明起調整存款利率

萊爾富最頂不是取貨？1低調神品推爆

快訊／蝦皮大當機！　用戶刷一排崩潰：帳號被鎖

急著轉大人！16歲床戰30歲砲友　下體狂噴綠汁

快訊／喜宴群聚擴大！陳時中：即起禁止逐桌敬酒

台電情殺兇嫌是「三冠王」棒球國手！曾獲世界冠軍

4/1起1922平台退場！第28期「最後一輪」明起預約

母女吃780元牛排傻眼！店員：盤子貴

更多熱門

相關新聞

雨彈全面開轟！連下一周再探16度

雨彈全面開轟！連下一周再探16度

未來一周天氣相當不穩定，今早鋒面通過，東北季風隨之南下，華南雲雨區也東移，今晚到明天各地都有雨，中部以北降雨時間長、西半部有局部大雨，全台溫度下降，早晚低溫下探16度。周四雨勢緩和，周五到周六白天的天氣比較穩定，周日鋒面再度通過，接著東北季風、華南雲雨區又會影響天氣。

這雨才剛開始！探13℃時間曝　滯留鋒南北擺盪4天

這雨才剛開始！探13℃時間曝　滯留鋒南北擺盪4天

快訊／07：09規模4.8地震　最大震度2級

快訊／07：09規模4.8地震　最大震度2級

鄭明典貼1圖：強對流胞出現了　全台連下3天

鄭明典貼1圖：強對流胞出現了　全台連下3天

紅通通！5天雨量預測圖曝　「重頭戲」明登場

紅通通！5天雨量預測圖曝　「重頭戲」明登場

關鍵字：

氣象氣象雲氣象局鋒面張承傳

讀者迴響

熱門新聞

麥當勞甜心卡開賣！「8品項」即起宣布停賣

台灣金針菇驗出「致命細菌」！　FDA緊急公告

空姐登機前留4字遇難　夫崩潰衝公司

1萬8請婚禮主持人！「爽自拍喬奶」整場狂出包

《全明星》粿粿爆已懷孕2個月！

左左右右要升國三了！甜美近況曝光

鋼筋上卡齒輪？內行一看驚讚：施工很實在

麥當勞停賣18年「神級漢堡」復刻回歸

美靈媒告訴她改住台灣別去中國　神預言發生了

蘇慶儀「最後慘死」全因2導火線！她：真的欠殺

「麻豆傳媒」供片團隊出事！3團隊24人落網

台電情殺兇嫌身分曝　前棒球國手持刀殺害女友

快訊／本土+10「分布4縣市」　另增79例境外移入

舞蹈正妹婚後胖35公斤　老公：日子有趣多了

小情侶娃娃機店「激戰42秒」影外流

更多

最夯影音

更多
大S閃婚加入韓國媳...天心笑：我輸了！　「我們比較恰北北」老公們得互相支援XD

大S閃婚加入韓國媳...天心笑：我輸了！　「我們比較恰北北」老公們得互相支援XD
開箱拉斯維加斯近百坪豪宅　新裝潢1800萬台幣拎包入住

開箱拉斯維加斯近百坪豪宅　新裝潢1800萬台幣拎包入住

日本帥老師集中猛練4年跳箱　瞬間爆發力飛2.85刷新紀錄

日本帥老師集中猛練4年跳箱　瞬間爆發力飛2.85刷新紀錄

楊祐寧「猛搖車」惹怒林心如：好煩喔！　《華燈》花絮公開..蘿絲「紫薇上身」XD

楊祐寧「猛搖車」惹怒林心如：好煩喔！　《華燈》花絮公開..蘿絲「紫薇上身」XD

旅客壓秒上車問「有到枋寮？」　台鐵副站長怒：干擾安全監視

旅客壓秒上車問「有到枋寮？」　台鐵副站長怒：干擾安全監視

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面