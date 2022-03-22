今晚起「雨最大」灌全台！鋒面掃過跌6℃　最低溫時間曝

記者陳俊宏／台北報導

今晚起雨最大灌全台！中央氣象局預報員張承傳提醒，今天（22日）晚間到周三是未來一周「降雨最全面、雨最多」的時間，全台有雨，其中中部以北降雨時間較長；周三晚到周四清晨是較低溫時間，預估中部以北16度。

▲今鋒面通過，凌晨開始中部以北已有陣雨。（圖／氣象局）

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▼今晨0時至5時半累積雨量圖。（圖／氣象局）



氣象局今晨對桃園市、新竹縣和連江縣發布「濃霧特報」，今金門及馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，夜間及清晨北部地區亦有局部霧或低雲影響能見度，新竹縣、桃園及馬祖已出現能見度不足200公尺的現象。

張承傳接受《東森新媒體ETtoday》訪問指出，今鋒面通過加上東北季風增強，凌晨開始中部以北已有陣雨，南部有零星降雨，東部有短暫陣雨或雷雨；今北部、東北部轉涼，高溫20-22度，中部、東部和東南部26、27度，南部仍有29-32度。氣象局觀測，台北市周一高溫來到25.9度，今預報僅20度，降幅達近6度。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）



張承傳提醒，今晚華南雲雨區東移，降雨更為持續，今晚到周三降雨最全面、雨最多，各地有雨，其中中部以北下雨時間較長，中部以北和南部山區有局部較大雨勢發生機率；周三晚到周四清晨是較低溫時間，預估中部以北16度。

張承傳表示，周四各地仍有雨，但時間較短、較局部；周五東北季風減弱，北部、東北部高溫回到24、25度，北部、東半部和中南部山區有些下雨。

張承傳說，周六另一鋒面接近，北部有局部短暫陣雨或雷雨，中部、東半部和南部山區午後有局部短暫雷陣雨，氣溫更高，北部來到30度；周日、下周一鋒面通過，加上華南雲雨區東移，以及東北季風增強，下雨又增多，除南部平地不容易下到之外，其他地區有短暫陣雨或雷雨。