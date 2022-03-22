　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

波蘭台人助難民 盼烏克蘭人知道「台灣也能幫忙」

▲▼我國援助烏克蘭的27噸人道救援物資4日送抵華沙。（圖／外交部提供）

▲台灣捐助的物資，已經透過波蘭陸續提供給烏克蘭難民。（圖／外交部提供）

中央社記者陳韻聿華沙21日專電

定居波蘭的台灣人汪維昭近日收留一對離鄉避戰火的烏克蘭姊妹。她說，波烏相鄰，戰爭近在咫尺，她無法對眼前的苦難視而不見；她盼烏克蘭人知道，就像波蘭一樣，「台灣也能幫忙」。

波蘭移民署統計，約670名台灣人旅居波蘭。雖然台灣和烏克蘭的處境不同，但長期都面臨鄰國的強權擴張威脅，在波台灣人更是近距離見證戰爭的殘酷以及極權政府可以如何不擇手段，「今日烏克蘭，明日波蘭」並非不可能。

或許是出於這樣的同理心，不少旅波台人紛紛向烏克蘭伸出援手，包括收留難民、當志工協助發放補給物資。

波蘭邊境防衛局的數據顯示，自2月24日俄羅斯侵略烏克蘭以來，已有超過200萬人自烏克蘭入境波蘭，湧入首都華沙（Warsaw）的烏國難民已超過30萬，大約是華沙原本人口的17%。

37歲的汪維昭在波蘭化妝品公司任職，在華沙生活約10年，她的先生是波蘭人，從事金融業。

汪維昭近日在位於華沙的住家接受中央社採訪時提到，不少波蘭民眾雖然生活條件不優渥，依然大方收留、協助烏克蘭難民，她既然行有餘力，當然必須做點什麼。

與先生達成共識後，汪維昭在華沙市政府相關網站登記、填資料，表達願意收留烏克蘭難民。就在她等待政府人員前來住家核實生活環境是否符合潛在收留對象需求期間，剛好有台灣人在臉書社團詢問是否可緊急收容一對年齡分別為21和16歲的烏克蘭姊妹：瑪歌（Margot）和安娜（Anya）。

汪維昭說：「我告訴先生，無論如何都要收留她們。」

瑪歌和安娜帶著簡單行李，從烏克蘭中部花了64小時、換了7次車，過程中在烏波邊界的人龍等待約4小時，終於在本月初抵達波蘭。

姊妹倆告訴記者，她們本來不想離開烏克蘭，要在家鄉等待勝利來臨，但攻勢進展不順利的俄軍約在兩週前開始攻擊平民，父母希望她們先到國外避難，留10歲弟弟在家。

瑪歌在烏克蘭資訊公司任職，現在仍持續遠距上班。她說，因為戰爭，公司將原本經營的線上課程產品線擴大，為成人、孩童製作各式免費課程，性質涵蓋技職教育、知識學習與文化娛樂。「生活總是要過下去，希望這些課程和相關競賽能幫助大人小孩撐過心理難關，未來也能過上更好的生活」。

瑪歌還說，公司每一位員工都自願領較少的薪水，寧願要公司將錢花在幫助孩童，或捐給烏克蘭軍隊。

妹妹安娜至今仍透過網路參與學校課程。瑪歌說：「只要條件允許，在烏克蘭境內的老師都會努力上線教學，除非他們必須支援前線。」

汪維昭說，姊妹倆讓她想到初來異鄉波蘭的自己，在生活上有種種不適應。她盡可能運用個人經驗協助姊妹倆生活上軌道。她很慶幸入住頭幾天顯得安靜、緊繃的瑪歌和安娜這幾天已能開玩笑、輕鬆交談，每天出門散步。

汪維昭協助烏克蘭人的故事曾獲波蘭電視台報導。她說，雖然姊妹倆在此之前從未見過台灣人，也沒想到會在波蘭遇見熱心的台灣人，她期待從此以後烏克蘭民眾將知道，就像波蘭等傳統上與烏克蘭關係友好的國家，「台灣也能幫忙」。

但她也提到，烏克蘭抵抗侵略、捍衛自由與主權的勇氣和決心深深感動她，她希望就算最壞的情況不幸發生，「台灣人也能這麼勇敢」。

在華沙生活15年的蔣宗琴則是另一位積極協助烏克蘭難民的台灣人，同樣也在波蘭建立了自己的家庭。

她在波蘭的私立小學教華語，也當家教，曾多次帶領學生造訪台灣，一向樂於扮演異文化間的橋梁，如今則透過網路和廣闊人脈為烏克蘭難民募集物資和徵求志工。

戰前就有超過100萬名烏克蘭人在波蘭生活、工作，他們整體而言具善良勤奮的正面形象，這或許也說明為何除了語言文化相近、有共同的歷史經驗，波蘭社會樂於接納瞬間湧入的大量烏克蘭難民。

蔣宗琴也曾雇用烏克蘭女性協助打理家務。她說，雖然波蘭是北大西洋公約組織（NATO）成員國，但面對瘋狂的俄羅斯極權政府領導人，難保她自己和家人不會成為難民，或許有這麼一天，她也希望遇到善良的人伸出援手。

►「天成文旅華山町」一泊一食2000元有找！

ET快訊
東航客機「詭異垂直下墜」7000公尺！　前機師分析：恐是人為
33歲男躲過失事航班　全因妻子一句話
快訊／高雄「轎車燒成火球」　畫面曝光
鴻海「平價電動休旅」要來了！　開放預購時間曝
中華郵政調高存款利率　4優惠貸款同步調升
劉真逝世2周年　辛龍晚間發聲
1行為降低乳癌發生率　醫證實：不做死亡率高4倍
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

俄電視主持人痛罵阿諾：替美國「大外宣」　根本美國帝國主義嘴臉

俄法院裁定「反對派領袖」納瓦尼欺詐罪　刑期最多可增加13年

紐時：俄可能動用「小型核武」轟炸烏克蘭　失控恐爆全面核戰

普丁眼中釘　俄反對派領袖遭判詐欺罪成立

「6秒9連轟」震撼影片曝！俄軍精準投彈　炸毀馬力波工業區

日本今晚恐「300萬戶大停電」！1張圖曝東電超缺電現況

「熱浪」襲南極東部　3月氣溫較往年高逾30度創紀錄

想到普丁就害怕　波蘭邊境居民曝最大恐懼「下一個輪到我們」

寵物店帶回家養一個禮拜　爸媽發現愛犬咬死17個月大女兒崩潰

俄軍對烏狂射炸彈之父！現場畫面首曝光　威力驚人可瞬間蒸發人體

大S閃婚加入韓國媳...天心笑：我輸了！　「我們比較恰北北」老公們得互相支援XD

開箱拉斯維加斯近百坪豪宅　新裝潢1800萬台幣拎包入住

日本帥老師集中猛練4年跳箱　瞬間爆發力飛2.85刷新紀錄

楊祐寧「猛搖車」惹怒林心如：好煩喔！　《華燈》花絮公開..蘿絲「紫薇上身」XD

旅客壓秒上車問「有到枋寮？」　台鐵副站長怒：干擾安全監視

耳邊「多金肉搏戰」激烈開打　媽在旁淡定追劇當作沒看到

妻子夾奇特形狀菇笑到沒氣　老公秒拿豆皮蓋住：金變態

馬爾濟斯走失！遇善心人送派出所　警助PO文尋主人...女飼主重逢淚奔

黃大謙改編《妹妹》➝《阿公》　超鬧歌詞瘦子讚：比原本的好

高雄男狂嗑400顆蛤蠣噴鼻血　老闆：以後來店消費「免單」

俄電視主持人痛罵阿諾：替美國「大外宣」　根本美國帝國主義嘴臉

俄法院裁定「反對派領袖」納瓦尼欺詐罪　刑期最多可增加13年

紐時：俄可能動用「小型核武」轟炸烏克蘭　失控恐爆全面核戰

普丁眼中釘　俄反對派領袖遭判詐欺罪成立

「6秒9連轟」震撼影片曝！俄軍精準投彈　炸毀馬力波工業區

日本今晚恐「300萬戶大停電」！1張圖曝東電超缺電現況

「熱浪」襲南極東部　3月氣溫較往年高逾30度創紀錄

想到普丁就害怕　波蘭邊境居民曝最大恐懼「下一個輪到我們」

寵物店帶回家養一個禮拜　爸媽發現愛犬咬死17個月大女兒崩潰

俄軍對烏狂射炸彈之父！現場畫面首曝光　威力驚人可瞬間蒸發人體

富邦熱身賽最會轟　申皓瑋牢記失敗經驗

俄電視主持人痛罵阿諾：替美國「大外宣」　根本美國帝國主義嘴臉

染疫外賓到飯店才採檢遭疑破口！指揮中心說沒問題「揭認定標準」

無線台東TTFree-數位福利網　榮獲2022智慧城市創新應用獎

東航客機「詭異垂直下墜」7000公尺！前機師分析2可能：想了整晚

本來要訂失事航班！33歲男聽妻一句話　怨「浪費時間」卻躲過墜機

謝金河：讓台灣成為電動巴士練兵的場域　成功率會大很多！

「廣播真人書」體驗播客DJ趣　新北市圖新上架開放借閱

快訊／高雄鳥松「轎車燒成火球」　後座載電瓶突自燃

3萬朵玫瑰花浪漫燈海只到27日　愛拍美照民眾請把握機會

女駕駛開進「僅200公分窄巷」　技術高超從不刮車：開30年了

國際熱門新聞

俄宣布退出對日「二戰和平條約談判」

她被普丁訓練成性愛機器　肉體誘獵物

即／俄羅斯擬「退出WTO草案」

葡萄牙「聖若熱島」48hrs地震狂搖1100次

烏克蘭醫下令閹割俄戰俘：他們是蟑螂不是人類

紐時：俄恐用小型核彈炸烏克蘭

《華爾街》：美軍援烏秘密獲取蘇聯製防空系統

丈夫性侵15歲姪女　人妻揮刀閹了他

座位決定生死！　專家曝空難自保5關鍵：倖存率高40％

白俄大使遭甩「30枚銀幣」　羞辱片曝光

俄軍近1萬死1.7萬傷！　親俄媒疑洩真實數字

132人空難　普丁向習近平表達慰問

拒最後通牒！　澤倫斯基：與俄談判協議給公投決定

盤點烏俄狂搶馬力波「4重要原因」

更多熱門

相關新聞

132人空難　普丁向習近平表達慰問

132人空難　普丁向習近平表達慰問

克里姆林宮網站發佈消息稱，俄羅斯總統普丁針對21日發生的東航空難向中國國家主席習近平表示慰問。

烏克蘭都市傳說：阿嬤請餡餅　毒殺8名俄軍

烏克蘭都市傳說：阿嬤請餡餅　毒殺8名俄軍

即／俄退出WTO草案　已遞交下議院審議

即／俄退出WTO草案　已遞交下議院審議

援烏生來台求學　這大學獲1600萬

援烏生來台求學　這大學獲1600萬

烏克蘭神風特攻隊　被擊落也要拖俄軍陪葬

烏克蘭神風特攻隊　被擊落也要拖俄軍陪葬

關鍵字：

俄羅斯烏克蘭俄烏衝突烏克蘭危機

讀者迴響

熱門新聞

麥當勞甜心卡開賣！「8品項」即起宣布停賣

台灣金針菇驗出「致命細菌」！　FDA緊急公告

空姐登機前留4字遇難　夫崩潰衝公司

1萬8請婚禮主持人！「爽自拍喬奶」整場狂出包

《全明星》粿粿爆已懷孕2個月！

左左右右要升國三了！甜美近況曝光

鋼筋上卡齒輪？內行一看驚讚：施工很實在

麥當勞停賣18年「神級漢堡」復刻回歸

美靈媒告訴她改住台灣別去中國　神預言發生了

蘇慶儀「最後慘死」全因2導火線！她：真的欠殺

「麻豆傳媒」供片團隊出事！3團隊24人落網

台電情殺兇嫌身分曝　前棒球國手持刀殺害女友

快訊／本土+10「分布4縣市」　另增79例境外移入

舞蹈正妹婚後胖35公斤　老公：日子有趣多了

小情侶娃娃機店「激戰42秒」影外流

更多

最夯影音

更多
大S閃婚加入韓國媳...天心笑：我輸了！　「我們比較恰北北」老公們得互相支援XD

大S閃婚加入韓國媳...天心笑：我輸了！　「我們比較恰北北」老公們得互相支援XD
開箱拉斯維加斯近百坪豪宅　新裝潢1800萬台幣拎包入住

開箱拉斯維加斯近百坪豪宅　新裝潢1800萬台幣拎包入住

日本帥老師集中猛練4年跳箱　瞬間爆發力飛2.85刷新紀錄

日本帥老師集中猛練4年跳箱　瞬間爆發力飛2.85刷新紀錄

楊祐寧「猛搖車」惹怒林心如：好煩喔！　《華燈》花絮公開..蘿絲「紫薇上身」XD

楊祐寧「猛搖車」惹怒林心如：好煩喔！　《華燈》花絮公開..蘿絲「紫薇上身」XD

旅客壓秒上車問「有到枋寮？」　台鐵副站長怒：干擾安全監視

旅客壓秒上車問「有到枋寮？」　台鐵副站長怒：干擾安全監視

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面