烏克蘭新都市傳說：神秘阿嬤招呼「來吃餡餅」　毒殺8名俄軍

▲烏克蘭又有新都市傳說，神秘阿嬤的餡餅毒殺了8名俄軍。（圖／翻攝自YouTube／Anton Gerashchenko）

記者林彥臣／綜合報導

俄烏戰爭26天以來，烏克蘭不斷出現奇怪的都市傳說，從神出鬼沒的王牌飛官「基輔之鬼」（Ghost of Kyiv），到靠著創意與勇氣專偷野戰廚房的「頓內次克肥貓」 （Chonker of Donetsk）。最新的都市傳說是，一個會招呼「來吃餡餅」的神祕阿嬤，毒殺了8名俄軍。

推特上流傳一段，來自烏克蘭內政部截獲的對話紀錄，是一名俄軍阿兵哥與家鄉的女朋友的對話，大致上的對話內容是，女朋友說，她在國內看到的新聞都報導說，俄軍幾乎沒有戰損，但是她從一個住在烏克蘭邊界的朋友，才得知一些有關戰損的消息。

阿兵哥抱怨，前線的戰事不順，戰損不斷產生，整個42師團像是被拋棄了一樣，什麼補給都沒有，「我們快餓死了」。

女朋友說，可是國內的新聞都報導說，你們給當地居民提供物資，或是當地居民「簞食壺漿」喜迎王師，阿嬤哭著感謝你們的到來。

阿兵哥說，「真的，有一個阿嬤就請我們吃餡餅，然後就有8個弟兄被裝進鋅棺直送回家」。

女朋友問，「什麼意思，她給你們吃什麼？」

阿兵哥說，「毒藥」。